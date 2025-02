Marvel Rivals: come ottenere GRATIS una skin esclusiva di Invisible Woman

Con l'arrivo dei Fantastici 4 su Marvel Rivals, per quanto ancora parziale, sono aumentati ancor di più i giocatori del grande hero shooter di Netease, forte di diversi dei personaggi più esaltanti del mondo della cultura pop. Tra questi figura anche la donna invisibile, o Invisible Woman, che grazie a un kit versatile di abilità sta diventando una delle scelte preferenziali per migliaia e migliaia di giocatori.

Quello che non tutti sanno è che questo personaggio ha una skin che si può riscattare gratuitamente soddisfando particolari necessità e giocando, rullo di tamburi, tante partite ranked!

Come ottenere la skin Blood Shield di Invisible Woman

Se vi piace l'idea di dare alla vostra donna invisibile un look un po' più dark e misterioso, quello che dovete fare è sbloccare la skin esclusiva Blood Shield. Questa viene offerta come ricompensa gratuita soltanto a chi, giocando in modalità competitiva, arriva almeno al grado Gold entro la fine della stagione 1 di Marvel Rivals.

Questo significa che per sbloccare Blood Shield è necessario raggiungere almeno Gold III prima che scocchino le ore 09:00 (fuso orario nostrano) dell'11 Aprile 2025.

Come mai? Questo perché la skin è in realtà una ricompensa esclusiva per la stagione 1 di Marvel Rivals e pertanto non farà mai capolino nel normale negozio di gioco!

Trucchi per ottenere skin gratis in Marvel Rivals

Come abbiamo visto, la skin Blood Shield richiede al giocatore di arrivare al rank Gold III (Oro III, in Italiano). Questo, fortunatamente, è un rank abbastanza facilmente raggiungibile in quanto è il SETTIMO gradino di un eventuale classifica composta che parte da Bronze 3 e arriva a One Above All.

Ecco la lista completa dei Rank di Marvel Rivals: