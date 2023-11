Marvel Snap: migliori mazzi Pool 5

Avete giocato così tanto a Marvel Snap da esservi fatti salire la nausea? Bene: probabilmente avete sbloccato il quinto pool di carte del gioco di carte supereroistico più popolare al mondo. Se siete arrivati a questo punto vi sarete senza dubbio chiesto quali sono i migliori mazzi del pool 5 di Marvel Snap e noi vi rispondiamo con questa lista: versioni potenziate di archetipi visti in precedenza, mazzi del tutto nuovi e altre bizzarrie tipiche di questo gioco di carte.

I migliori mazzi del pool 5 di Marvel Snap che abbiamo realizzato per voi sono stati ragionati in base alle informazioni presenti all'interno di questo strumento, lo stesso con cui abbiamo assemblato poi le grafiche.

INDICE

Darkhawk Dino

Darkhawk e Devil Dinosaur sono tra le 2 carte più forti che si possono al quarto e quinto turno, poiché hanno abilità continue che permettono di raggiungere valori di potenza difficilmente arginabili dagli avversari. Il mazzo tende a venir counterato da carte come Enchantress o Rogue ma di norma vince sempre almeno un paio di corsie. Il resto viene fatto da carte come Zabu, Moon Girl o Quinjet, perfette per risparmiare qualche risorsa prima di giocare tutte le carte migliori durante il sesto turno della partita.

Lista carte Darkhawk Dino

Korg

Quinjet

Zabu

Sentinel

Mystique

Cosmo

Darkhawk

Moon Girl

Rock Slide

White Queen

Devil Dinosaur

She-Hulk

Mazzo Zero Shuri

Altro giro altro mazzo, stavolta con una strategia molto simile a quella che abbiamo visto prima: abbattere l'avversario creando dei board per lui ingestibili. Red Skull, ad esempio, facilmente può raggiungere i 30 punti di potenza: un valore che difficilmente è ottenibile da altri tipi di mazzi anche con 4 carte sul campo. Taskmaster può copiare Red Skull, dando quindi 30 punti a un altra corsia. Chiaramente la stessa del mazzo è Shuri, che di fatto raddoppia la forza di una carta e che risulta anche essere perfettamente compatibile con Black Panther e il suo effetto. Comunque esistono diversi modi per arrivare a chiusura: Shuri + She-Hulk e Task Master, Arnim Zola su Red Skull o Black Panther potenziato è un altro esempio di metodo per sbilanciare pesantemente il board: c'è di che divertirsi con questo mazzo.

Lista carte Zero Shuri

Sunspot

Zero

Zabu

Armor

Lizard

Shuri

Wong

Task Master

Black Panther

Red Skull

Arnim Zola

She-Hulk

Mazzo Baero

Questo mazzo è una versione interessante e piuttosto efficiente dei cosiddetti mazzi Deathwave che abbiamo visto anche nei nostri precedenti articoli, con l'aggiunta di carte come Aero, Leader o Magneto per ottenere chiusura certa durante il sesto turno. Solitamente le combo che si possono fare in chiusura dipendono da un singolo fattore: il numero di carte che si è riusciti a distruggere durante il corso della partita. Con 2 carte distrutte la mossa migliore durante il turno 5 è giocare Wave e poi seguire, a turno 6, con Death e una carta a scelta tra Aero e Magneto; se invece si hanno 4 carte distrutte a turno 5 si può giocare Wave e a turno 6 una combo di Death + She Hulk + Aero / Magneto.

Lista carte mazzo Baero

The Hood

Squirrel Girl

Yondu

Bucky Barnes

Carnage

Killmonger

Wave

Deathlok

Aero

She-Hulk

Magneto

Death

Mazzo Sera Surfer

I mazzi a tema Silver Surfer risultano sempre piuttosto costanti all'interno delle classifiche mondiali e le motivazioni sono presto dette: parliamo di una carta che ha un effetto davvero forte, in grado di rovesciare e ribaltare senza troppi problemi diverse partite. Questa versione del mazzo è più incentrata sull'ostacolare le partite dell'avversario, dato che carte come Goose o Storm sono perfette per incasinare le giocate nemiche, senza contare la possibilità di rispondere alle minacce usando carte come Juggernaut o Killmonger. Invece di puntare semplicemente all'avere più potenza dell'avversario giocando con l'intelligenza è possibile gettare caos sulle sue strategie, andando poi a rosicchiare la vittoria usando Silver Surfer e il resto delle carte a costo 3 nel mazzo.

Lista carte Sera Surfer

Nova

Goose

Brood

Mister Fantastic

Silver Surfer

Storm

Cosmo

Juggernaut

Killmonger

Polaris

Maximus

Sera

Mazzo Electro Ramp

Un mazzo dal playstile piuttosto interessante, che porta in campo una meccanica (quella del ramp) non esattamente popolarissima. Il mazzo cerca di sfruttare al massimo l'effetto di Electro, giocandolo al turno 3, per poi concatenare diverse carte ad altissimo potenziale durante i turni successivi. Aero e Doctor Octopus durante il turno 4, ad esempio, sono un perfetto esempio di giocata notevole in termini di potenza, capaci anche di portare un ottimo effetto distruttivo. Le giocate dei turni 5 e 6, però, possono essere così variegate da lasciare di stucco anche i giocatori più navigati. Heimdall, ad esempio, è una carta che incrocia perfettamente gli effetti di Octopus, grazie alla sua capacità di muovere carte in giro ribaltando così gli equilibri. Completano il pacchetto di carte ramp Sunspot e Psylocke, perfette se giocate nei primi due turni!

Lista carte Electro Ramp

Sunspot

Psylocke

Electro

Wave

Aero

Doctor Octopus

Doctor Doom

Heimdall

Odin

America Chavez

Magneto

Giganto

Mazzo Miss Lockdown

Non far giocare il proprio avversario è divertente quasi quanto giocare bene il proprio deck; questo mazzo cerca di orientare tutte le sue strategie proprio sul primo punto. Nebula è una minaccia costante, Storm rende ingiocabile una posizione, esattamente come fa Professor X.

Alioth resetta una location e Ms Marvel in generale potenzia tutto quello che si trova sul campo. Il resto è composto da carte forti e parzialmente sinergiche come Jeff, Nightcrawler o Medusa.

Non un mazzo semplicissimo ma di certo un mazzo molto divertente.

Lista carte Mazzo Miss Lockdown

Nebula

Nightcrawler

Medusa

Jeff!

Storm

Ms Marvel

Iron Lad

Professor X

Legion

Alioth

Doctor Doom

America Chavez

Mazzo Final Ongoing

Se vi piace l’idea di avere delle location con anche 50+ punti forza sopra questo è il mazzo giusto.

L’idea è quella di accoppiare insieme all’interno dello stesso mazzetto carte con grandi effetti di tipo ongoing, per poi potenziare il tutto sfruttando le caratteristiche di Onslaught.

Iron Man raddoppia il potere di una location, Omega Red permette di dare un notevolissimo +4 a tutte le altre location, Mystique permette di copiare uno dei due effetti sopracitati per creare un disastro, Ms Marvel potenzia tutto quello che trova e Klaw permette di trasformare anche la carta più piccola in una minaccia reale.

Anche qui la semplicità di esecuzione non è assoluta ma, d’altronde, che ci si poteva aspettare da un mazzo Pool 5?

Lista carte Mazzo Final Ongoing