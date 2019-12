Marvel’s Avengers, annunciato il romanzo prequel dell’opera

Uno dei titoli più attesi del prossimo anno è senza ombra di dubbio alcuno Marvel’s Avengers, con il titolo di Square Enix e Crystal Dynamics che ha, a diversi mesi dal lancio ufficiale, già attirato l’attenzione di moltissimi giocatori.

Ad aumentare ancor di più l’hype intorno a tale attesa opera è ora anche l’annuncio di un romanzo prequel del titolo, che prende il nome di Marvel’s Avengers: The Extinction Key ed è attualmente atteso per il 31 marzo 2020, ossia poco più di un mese prima del lavoro di Crystal Dynamics. Autore del tomo edito da Titan Books sarà Greg Keyes.

The Extinction Key racconterà le vicende antecedenti al cosiddetto A-Day e, come rivelato da un’anticipazione, “seguirà i membri degli Avengers e i loro alleati nella loro battaglia contro un’antica organizzazione conosciuta come Zodiac. Captain America, Thor, Vedova Nera e Hulk uniranno le forze in questa avventura con Doctor Strange, Doctor Voodoo e gli agenti dello Shield per impedire a Zodiac di mettere le mani sulla temibile arma Zodiac Key“.

A destare particolare interesse, videoludicamente parlando, è la presenza in questo romanzo di un gran numero di personaggi ad oggi ancora non annunciati per il titolo. Sebbene sia chiaro che una loro presenza nel tomo non stia per forza a significare una loro futura inclusione in Marvel’s Avengers, non ci sarebbe però particolarmente da sorprendersi se in seguito Doctor Strange, ad esempio, verrà incluso nel titolo.

Marvel’s Avengers sarà rilasciato per Google Stadia, PC, PS4 e Xbox One il prossimo 15 maggio 2020.

Che ne pensate di questa notizia, il titolo in questione è di vostro interesse? Le vicende narrate da The Extinction Key vi sembrano avvincenti? Fateci sapere cosa ne pensate a riguardo direttamente nei commenti!