McDelivery GGang: il team eSports al femminile McDonald’s e Machete Gaming

Quest’oggi è stata annunciata la formazione della McDelivery GGang, la squadra eSports tutto al femminile firmato McDonald’s e Machete Gaming. Durante una live Twitch con Manuelito “Hell Raton”, le cinque talentuose gamer Aelita, MadMorona, Girl Bong Theory, xKumiho e panniR sono ufficialmente entrate a far parte dell’ambita squadra che parteciperà agli eventi eSportivi.

Insieme al loro coach tecnico, la pro-player Sypher già parte di Machete Gaming, le ragazze della McDelivery GGang inizieranno così un percorso emozionante che le porterà a competere nei più prestigiosi tornei e misurarsi con i player più forti del settore. In particolare, MadMorona (Anais Fabriani), xKumiho (Roberta Marceddu) e Aelita (Roberta Bertini), saranno impegnate su Apex Legends, mentre Girl Bong Theory (Samantha Polizotto) e PanniR (Mariasole Panni) metteranno in mostra le loro abilità in COD.

Aelita, ha iniziato ad avvicinarsi al mondo dei videogiochi a soli tre anni grazie al padre che, gamer a sua volta, le ha trasmesso la passione per questo mondo. Da sempre ama i giochi FPS e ha cominciato a gareggiare a livello competitivo proprio con Apex Legends. MadMorona ha partecipato a diverse competizioni e tornei, presentandosi per lo più come SoloQ, un vero peccato, a detta sua: per lei, infatti, il gioco in team rappresenta una grande opportunità di crescita sia personale che come player.

Girl Bong Theory. Da due anni si dedica allo streaming su Twitch dove si interfaccia con la sua community. Amante dei videogiochi sin da bambina, nel 2012 scopre COD e da quel momento scoppia la sua passione per questo genere di giochi, per cui si è spesa a livelli competitivi in diversi team. Per xKumiho, invece, Machete Gaming è una realtà che racconta e fa conoscere ciò che di positivo c’è in questo settore, un’occasione di ritrovo, che fa bene a chi vi partecipa. Infine panniR definisce questo team come un’opportunità per continuare a testare le sue capacità con gamer di alto livello.