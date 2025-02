Acer Predator è nuovo partner di ESL per Counter-Strike

ESL FACEIT Group (EFG), leader nel settore degli esports, ha annunciato una partnership strategica con Acer come fornitore ufficiale di dispositivi gaming Predator per le competizioni di Counter-Strike. La collaborazione, che inizierà nel 2025, garantirà tecnologia all'avanguardia agli atleti dell'ESL Pro Tour e di altri tornei professionali e amatoriali.

Questa partnership mira a elevare il livello tecnico delle competizioni di Counter-Strike, fornendo ai giocatori strumenti di alta qualità per esprimere al meglio il loro potenziale. Bastian Veiser, Director Partner Management di EFG, ha commentato: "La partnership con Acer fornisce ai giocatori di Counter-Strike la miglior tecnologia, essenziale per raggiungere il loro pieno potenziale".

La collaborazione coprirà un'ampia gamma di eventi, dall'ESL Challenger League all'ESL Pro League, fino ai prestigiosi tornei Intel® Extreme Masters (IEM). Il lancio ufficiale della partnership avverrà durante l'IEM Katowice, uno degli eventi più importanti di Counter-Strike 2, in programma dal 7 al 9 febbraio.

I prodotti Predator saranno presenti sia negli eventi fisici che online, raggiungendo un vasto pubblico internazionale grazie alle trasmissioni multilingua. Vincent Lin, Associate Vice President di Acer Inc., ha sottolineato l'importanza strategica di questa collaborazione: "Il pubblico degli esports è fondamentale per la nostra gamma di prodotti Predator, ed EFG ci offre un'opportunità unica per entrare in contatto con i numerosi ed appassionati fan".

Questa partnership rappresenta un importante passo avanti per l'ecosistema competitivo di Counter-Strike. L'utilizzo di tecnologia all'avanguardia permetterà ai giocatori di competere nelle migliori condizioni possibili, elevando ulteriormente il livello di gioco e lo spettacolo per i fan. Inoltre, la collaborazione tra EFG e Acer potrebbe stimolare ulteriori investimenti nel settore, contribuendo alla crescita e alla professionalizzazione degli esports.