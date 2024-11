Lavorare negli eSport, ecco cosa devi sapere per essere in regola

Gianluigi Fioriglio

Gli eSport non sono regolamentati in moltissimi Paesi, e ciò pone problemi sia per i giocatori, cioè per chi svolge una prestazione che a San Marino abbiamo definito come “esportiva”, sia per tutti gli attori del settore.

Questo ruolo non trova una definizione nei contratti di lavoro subordinato tradizionali, quindi nascono molte difficoltà nell'inquadramento lavorativo di chi opera in questi ambiti. Sono figure non riconosciute ufficialmente che in alcuni casi potrebbero essere assimilate a tecnici informatici, ma è una forzatura.





È necessario definire una tipologia contrattuale specifica, come è stato fatto a San Marino. Altre problematiche serie riguardano gli eventi e le competizioni. In Italia, ad esempio, si fa riferimento alla normativa del DPR 430 del 2001 sui concorsi a premio, ma questa è inadeguata per gli eventi esportivi. Ci sono solo piccole eccezioni, e al momento manca una legge che regoli gli eSport come disciplina.





Questo significa che, se vogliamo creare un team eSport, dobbiamo basarci su normative nate per altri scopi. Anche per assumere giocatori o allenatori dobbiamo fare riferimento a contratti e norme di diritto del lavoro pensate per contesti diversi. Ricordo anche che in Italia, per le competizioni, non è possibile vincere premi in denaro, quindi chi organizza questi eventi spesso offre buoni Amazon o altri voucher.

Queste sono solo alcune delle problematiche. Ci sono anche questioni legate alla privacy e all'inquadramento lavorativo di tutti coloro che operano in questo settore. Oltre ai team e ai giocatori, ci sono aziende che investono, organizzatori, e figure come i caster e chi si occupa di broadcasting degli eventi.