MediEvil, la demo è tornata disponibile sul PS Store

Il remake completo del primo MediEvil sviluppato dai ragazzi di Other Ocean, originariamente uscito nel 1998 sulla prima PlayStation, non ha avuto particolari clamori da critica e pubblico. L’action game in terza persona che ci riporta alle avventure dello scheletrico Sir Daniel Fortesque, con atmosfere a metà tra l’horror e l’umorismo demenziale, non è entrato completamente nei cuori dei giocatori.

Forse è per questo motivo che il team di sviluppo, ha deciso di rendere ancora una volta disponibile al download sul PS Store la demo “Vita Breve“. Si tratta di una prova del gioco che consente di giocare i livelli Graveyard e Hilltop Mausoleum, ovvero la parte iniziale del gioco all’interno del cimitero, che si conclude con il combattimento contro il boss Demone di Vetro.

Una delle cose interessanti di questa demo, è che una volta conclusa si otterrà l’oggetto speciale Sir Dan’s Helmet, ovvero un elmetto per il nostro protagonista che può essere utilizzato all’interno della versione completa di MediEvil.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine, potete leggere la recensione completa del titolo a cura del nostro Andrea Riviera il quale afferma che “Medievil è uno dei rari casi dove un gioco non propriamente memorabile riesce a entrare nel cuore dei giocatori grazie a un personaggio tutto sommato riuscito e uno stile affascinante. Ma se questo nel 1998 poteva bastare, oggi nel 2019 serve ben altro per impressionare, dimostrando come il buon caro Sir Daniel Fortesque non sia poi invecchiato così bene. Other Ocean ha provato a mantenere intatto il gioco originale, replicando la maggior parte del doppiaggio e dei filmati, adattandoli in un formato più moderno. Tuttavia, seguendo questa linea, anche il gameplay classico e la telecamera non hanno subito cambiamenti, dando origine a un remake dal sapore amaro che avrebbe sicuramente potuto fare di più nel suo complesso, soprattutto a livello tecnico/grafico. MediEvil è quindi l’ennesimo tuffo nella nostalgia, un prodotto senz’altro godibile per chi ha giocato l’originale e che non punta certamente a fidelizzare nuovi giocatori, ma semplicemente a regalare un’avventura disimpegnata e leggera attraverso un’esperienza vecchio stampo in grado di far riaffiorare ricordi e rivivere emozioni“.