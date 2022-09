Mai come in questo periodo storico il mondo dei GDR cartacei e videoludici sono sempre più coesi. I fan di questo genere di esperienze possono godere di una marea di franchise ed esperienze tutte diverse, ma le novità sono sempre dietro l’angolo per questi mondi. Proprio di recente, un gruppo di sviluppatori ha presentato Menyr; un nuovo progetto legato al mondo dei giochi di ruolo che potrebbe rivoluzionare il processo di creazione delle varie campagne e videogiochi GDR.

Menyr viene definito dai propri sviluppatori come uno Story-Telling Engine che è stato presentato tramite una campagna di Kickstarter all’incirca a inizio mese. Si tratta di un vero e proprio toolbox che consente ai giocatori di creare un intero mondo digitale per i loro giochi di ruolo, dai paesaggi agli insediamenti, dai castelli ai villaggi, per poi, infine, giocarci le proprie campagne virtuali o fare da supporto digitale alle partite dei vari GDR cartacei,

Questo fantastico tool creativo sta venendo sviluppato da NOG, un piccolo studio di sviluppo francese che è specializzato nella lavorazione di produzioni in Unreal Engine e coi motori di grafica in tempo reale. In passato il team ha anche lavorato con grandi compagnie videoludiche come EA e Ubisoft, dimostrando di avere un curriculum di tutto rispetto. NOG promette che Menyr permetterà ai giocatori di realizzare mondi giganteschi fino a 60 miglia quadrate completamente personalizzabili.

La prima cosa da fare in Menyr è creare il proprio mondo di gioco, o attraverso la generazione procedurale o usando strumenti manuali, oppure una combinazione di entrambi. A quel punto arriva il momento di creare castelli, dungeon, personaggi e città. Nel tool, inoltre, si potranno importare modelli 3D e texture 2D per i personaggi e altri oggetti. La pagina Kickstarer, che ha già raggiunto e superato l’obbiettivo monetario richiesto dal team di sviluppo, è piena di dettagli, immagini e video esplicativi sul progetto e la potete visitare cliccando a questo indirizzo.