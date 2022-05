Parlare di migliori GDR occidentali PC di sempre non è così facile come possa sembrare. Certo, togliendo dall’equazione i JRPG (di cui parleremo in futuro) si eliminano tante possibilità, ma a conti fatti i giochi di ruolo sono veramente tantissimi e suddivisi in svariati sottogeneri, dai CRPG ai GDR a turni. Tuttavia crediamo che ci siano dei capolavori meritevoli di essere rappresentati in una classifica dedicata come questa.

Come sempre abbiamo preso in considerazione quindici titoli, alternati tra pietre miliari storiche ed esperienze più moderne. Siamo consapevoli che è complicato riuscire ad accontentare tutti, ragion per cui è sempre importante considerare che seppur queste classifiche siano basate su fatti oggettivi, da una parte è sempre presente un velo di soggettività che contraddistingue le classifiche. Premesso ciò, iniziamo con quelli che sono i migliori GDR occidentali PC di sempre secondo la redazione di GameDivision!

15) Fallout 2

Anno: 1998

Sviluppatore: Black Isle Studios

Fallout 2 è uno di quei RPG che non invecchia mai. Capace di offrire un sistema ruolistico pressoché perfetto, e differenti trame che convogliano tutte in un finale che verrà alterato dalle nostre scelte, la produzione di Black Isle rimane tutt’oggi uno dei giochi di ruolo migliori di sempre. Lo consigliamo a chi adora le produzioni in cui le decisioni prese dal giocatore sono in grado, realmente, di cambiare in maniera tangibile il mondo di gioco.

14) Knights of the Old Republic

Anno: 2003

Sviluppatore: BioWare

Se amate Guerre Stellari, e i giochi di ruolo, Knights Of The Old Republic resta, ancora oggi, un acquisto obbligato. Personaggi memorabili, una storia ben scritta, e coerente con l’universo realizzato da George Lucas (cosa abbastanza rara di questi tempi), e un sistema di crescita pensato per modellarsi attorno alle esigenze del giocatore, sia esso un “hardcore fan” dei GDR o un utente alle prime esperienze. Se non lo avete mai provato, fatelo e capirete, una volta di più, come mai BioWare è considerata una delle colonne portanti del genere.

13) Mass Effect

Anno: 2007

Sviluppatore: BioWare

Di nuovo BioWare e di nuovo una pietra miliare del genere, Mass Effect non ha bisogno di presentazioni, così come il leggendario nome di Shepard. Capace di mescolare il meglio delle produzioni occidentali con il meglio delle produzioni orientali, il primo capitolo della trilogia, specialmente nella versione presente nella Legendary Edition uscita recentemente, è un’esperienza che chiunque dovrebbe provare almeno una volta nella vita. Maestosamente imperfetto come ogni tessera che compone il mosaico della storia videoludica.

12) Fallout 3

Anno: 2008

Sviluppatore: Bethesda Softworks

Il primo Fallout in tre dimensioni non si scorda mai, specialmente se è in grado di immergere il giocatore all’interno del suo mondo come pochissimi altri titoli riescono a fare. Anche se sicuramente, Fallout 3, non è un campione sotto l’aspetto meramente tecnico, riesce in pochi minuti a immergere completamente il giocatore all’interno del suo mondo, soverchiandolo, come un fiume in piena, di attività da svolgere, storie da raccontargli e un mondo realistico, credibile e pulsante dove farlo girovagare in tutta libertà.

11) Dragon Age: Origins

Anno: 2010

Sviluppatore: BioWare

Longevo, appagante, capace di essere affrontato con approcci completamente diversi, Dragon Age: Origins è tutto questo e anche di più. Una delle produzioni migliori di BioWare da molti anni a questa parte, Origins rappresenta l’incarnazione, in forma digitale, del senso più letterale del termine “giocare di ruolo”. Un’acquisto obbligato per chiunque non lo abbia mai provato

10) Neverwinter Nights

Anno: 2002

Sviluppatore: BioWare

Neverwinter Nights è, senza mezzi termini, la quintessenza del multiplayer per i giochi di ruolo. Il mondo dei Forgotten Realms è vivo, pulsante e riesce a offrire un’esperienza unica e, letteralmente, infinita. Neverwinter Nights è, in parole povere, sia un sogno che si realizza per ogni amante di Dungeon & Dragons che uno dei migliori GDR occidentali PC.

9) The Elder Scrolls IV: Oblivion

Anno: 2006

Sviluppatore: Bethesda Softworks

Bethesda sapeva che dopo il terzo capitolo e il suo successo sarebbe stato difficile creare qualcosa di lontanamente simile, ma The Elder Scrolls IV: Oblivion, nonostante qualche criticità più volte espressa, rimane per atmosfera, colonna sonora e quest, tra le migliori opere ruolistiche di sempre. Il mondo di Cyrodill rimane ancora oggi vibrante, ricco di misteri e variegato. Esplorare e combattere non è mai stato così bello, soprattutto grazie alle moderne mod disponibile in rete.

8) Gothic II

Anno: 2002

Sviluppatore: Piranha Bytes

Gothic II rappresenta l’opera magna di Piranha Bytes, un team che ha saputo largamente dimostrare di essere eccezionale per quanto concerne le meccaniche ruolistiche, meno per quelle riguardanti l’aspetto tecnico (purtroppo). Il secondo capitolo della serie Gothic, oltre a mostrare un comparto visivo (per l’epoca) soddisfacente, viene ricordato ancora oggi per le tantissime opportunità offerte dal gioco. Sicuramente il migliore della serie.

7) The Elder Scrolls III: Morrowind

Anno: 2002

Sviluppatore: Bethesda Softworks

Il miglior capitolo della serie di The Elder Srolls? Per molti è così e sotto certi aspetti lo si può considerare tale. Oltre a rappresentare uno step evolutivo importante rispetto al predecessore, Morrowind colpisce non solo per la sua ambientazione, ma anche per la sua mole di contenuti, la colonna sonora e tra le quest migliori del panorama ruolistico.

6) Disco Elysium

Anno: 2019

Sviluppatore: ZA/UM

Probabilmente il GDR più atipico presente in questa lista, ma allo stesso tempo uno dei più originali e ben pensati degli ultimi anni. Disco Elysium ci mette nei panni di un investigatore privato, di conseguenza tutta la componente di ruolo riguarda principalmente la struttura delle nostre caratteristiche personali. Ogni scelta che facciamo può davvero cambiare totalmente il percorso della vicenda e ciò lo rende davvero uno dei giochi di ruolo da giocare assolutamente.

5) Fallout New Vegas

Anno: 2010

Sviluppatore: Obsidian

La migliore opera dedicata a Fallout? Si, senza ombra di dubbio Obsidian è riuscita a unire la qualità ruolistica di Fallout 2 con l’esperienza open world di Fallout 3, dando vita non solo al miglior capitolo della saga, ma anche a uno dei migliori GDR occidentali PC di sempre. Ancora oggi la struttura delle quest e la vastità di contenuti rimane impareggiabile, tanto che gli utenti chiedono a gran voce un remake o un seguito effettivo. Un giorno, chissà, potrebbe anche arrivare.

4) Pillars of Eternity

Anno: 2015

Sviluppatore: Obsidian

Pensato come erede spirituale della serie di Baldur’s Gate, Pillars of Eternity ha saputo stupire tutti grazie alla caratterizzazione dei personaggi, alla sua storyline principale e un sistema di combattimento ibrido che ha saputo avvicinare numerosi giocatori neofiti. Il suo successo ha spinto per lo sviluppo di un seguito, che sfortunatamente non è riuscito nell’impresa di raggiungere la bellezza del predecessore. Tuttavia la serie è tutt’altro che morta, Obsidian sta lavorando ad Avowed, un GDR in prima persona ambientato proprio nell’universo narrativo di Pillars of Eternity.

3) Divinity 2: Original Sin

Anno: 2017

Sviluppatore: Larian Studios

Al giorno d’oggi è davvero complicato trovare qualcosa di meglio di Divinity 2: Original Sin, forse solo Baldur’s Gate III nella sua forma completa potrebbe riuscire ad avvicinarsi a un capolavoro di questa portata e qualità. Anche se non è primo in classifica, Divinity 2: Original Sin può essere considerato realmente l’attuale miglior gioco di ruolo occidentale di sempre, un’esperienza capace di occupare centinaia di ore nel nostro tempo senza creare nessuno tipo di tedio.

2) Baldur’s Gate II

Anno: 2000

Sviluppatore: BioWare

Un’unica certezza, chiunque abbia giocato Baldur’s Gate II, ha probabilmente dalle 200 alle 300 ore di racconti nel proprio diario. Ciò che è stato Baldur’s Gate II (ma anche il primo capitolo) ha completamente dato un’impronta fondamentale per lo sviluppo delle storie ruolistiche future. Ancora oggi uno dei principali capolavori del genere.

1) Planescape Torment

Anno: 1999

Sviluppatore: Black Isle Studios

Considerato da molti come il miglior gioco di ruolo di tutti i tempi, Planescape Torment non poteva che finire in prima posizione. Anche secondo noi Planescape TormenT rimane tra le migliori opere ruolistiche mai sviluppate, una pietra miliare indimenticabile per il suo mondo di gioco e una delle quest principali più immersive e curate del genere. Chi ama i giochi di ruolo dovrebbe giocare, almeno una volta, questo impareggiabile capolavoro.