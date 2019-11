Metroid Prime 4 non è l’unico gioco della saga in lavorazione?

Il rimando dell’attesissimo Metroid Prime 4 è stato accolto abbastanza bene dai videogiocatori di tutto il mondo, che hanno visto nelle parole di Nintendo la forte volontà di far uscire un gioco completo e soprattutto di altissimo livello, come tutte le produzioni della compagnia di Kyoto. Secondo un rumor però, il quarto capitolo della serie Prime non sarebbe l’unico gioco ambientato nell’universo di Metroid in lavorazione.

Il leaker LeakyPandy, ha affermato in un tweet che altri due Metroid usciranno durante i prossimi due anni fiscali. Secondo quanto riferito dall’utente il primo sarebbe il già rumoreggiato a più riprese Metroid Prime Trilogy HD che verrà rilasciato su Nintendo Switch nell’anno fiscale 2020/2021. Mentre il secondo gioco sembrerebbe essere un remale di Super Metroid sulla falsa riga di quello fatto con Samus Return. Insomma sembra che Samus non prenderà parte solamente a Metroid Prime 4.

Nintendo is planning 2 new Metroid titles that will release in the next two fiscal years respectively. One is a re-release of Metroid Prime Trilogy HD, the second one is a Super Metroid Remake that mimics Samus Returns in style and scope. — LeakyPandy (@LeakyPandy) November 25, 2019

Il leaker sembra essere affidabile dato che in precedenza aveva previsto correttamente molte delle date dei Nintendo Direct e l’annuncio di Banjo-Kazooie come personaggio DLC in Super Smash Bros Ultimate durante lo scorso E3. In quest’ultimo periodo Nintendo sta riscuotendo un grande successo con i remake della sua libreria di giochi. The Legend of Zelda: Link’s Awakening è stato ben accolto, dando al classico Game Boy nuovo vigore, mentre Pokemon Let’s Go! Pikachu e Let’s Go! Eevee hanno reinterpretato con successo Pokémon Rosso, Blu e Giallo.

Al momento però, Nintendo non ha annunciato ancora nulla e non ci resta che aspettare un prossimo Direct per scoprire se il leaker avrà ragione oppure no. Come accogliereste gli annunci di Metroid Prime Trilogy HD e Super Metroid Remake? Diteci cosa ne pensate.