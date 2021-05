Metroid: Walmart sembra confermare l’uscita di un nuovo gioco

Sono passati diversi anni dal teaser del nuovo capitolo di Metroid, anni che si sono rivelati decisamente turbolenti portando Nintendo a scusarsi con i fan per l’improvviso ritardo di rilascio. Nonostante questo il nuovo episodio con protagonista l’amata Samus risulta essere il più atteso dagli utenti della grande N, i quali non vedono l’ora di assistere a qualcosa di più concreto nelle prossime settimane, magari durante proprio l’E3 di Los Angeles in programma dal prossimo 12 giugno fino a martedì 15.

Nonostante non sia in via ufficiale e sappiamo bene come le catene di negozi siano poco attendibili, la famosa multinazionale statunitense Walmart ha recentemente inserito nel suo store online un nuovo capitolo di Metroid in uscita prossimamente. La notizia ha fatto impazzire Twitter ma vi invitiamo di prendere tale rumor con le dovute pinze.

Aprendo lo shop online di Walmart Canada infatti è possibile pre ordinare Metroid per Nintendo Switch al prezzo di circa 80$. La mancanza di una custodia e di una data di uscita non fanno ben sperare, ma i leaker si sono recentemente messi sotto a cercare informazioni aggiuntive a riguardo. Tutto fa ben sperare che Metroid Prime 4 sarà il protagonista del prossimo evento di Nintendo in programma tra poche settimane.

https://twitter.com/eclipse_tt/status/1399011612271517698

Noi, ovviamente, vi invitiamo a non esaltarvi troppo in quanto ad oggi non esiste nulla di ufficiale a riguardo. Sappiamo bene come Nintendo riesca a tenersi per sé i reveal più importanti senza far trapelare nulla online, come successo recentemente con Ubisoft ed il suo Far Cry 6. Attenderemo nuove informazioni più concrete a riguardo, se ci saranno. In attesa di quell’ipotetico giorni vi invitiamo, come di consueto, a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine ricordandovi che l’azienda nipponica ha in serbo diverse carte da giocare tra cui, appunto, Metroid.