Microsoft Flight Simulator: Asobo Studio ha un annuncio da fare

Microsoft Flight Simulator è ormai uscito da diverso tempo diventando a tutti gli effetti uno dei giochi più promettenti dell’anno. Il simulatore di volo infatti, non solo è stato accolto ad ampie braccia aperte da critica e giocatori, ma ha saputo trovare fin da subito una grossa community che si dedica al titolo con grande costanza Merito di un lavoro sopraffino fatto dallo studio francese Asobo Studio.

In questi giorni ha fatto notizia il fatto che il talentuoso studio di Microsoft Flight Simulator ha dichiarato di avere un grosso annuncio da fare nel prossimo periodo, questo è quello che si è visto sul loro profilo ufficiale Instagram. Sebbene la foto postata sembrerebbe a prima vista abbastanza innocua, ha fatto drizzare le antenne la didascalia, vale a dire ” Restate sintonizzati per scoprire di cosa si tratti” con tanto di emoticon che suggerisce qualcosa di grosso.

https://www.instagram.com/p/CGVLIt_oHgR/?utm_source=ig_web_copy_link

Negli ultimi giorni si faceva sempre più pressante una voce la quale vedeva il team acquisito da Microsoft come parte integrante di Xbox Games Studios, considerando anche il fatto che il titolo ha riscosso un enorme successo tra pubblico e critica. Un’altra ipotesi potrebbe risultare essere l’annuncio di Microsoft Flight Simulator sulle console di prossima generazione in arrivo il prossimo mese. Non ci resta altro da fare che restare in attesa di eventuali sviluppi sulla questione.

Cosa ne pensate di questa notizia? Avete giocato a Microsoft Flight Simulator? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per ulteriori novità, intanto vi invitiamo a leggere la nostra recensione sul titolo a questo indirizzo.