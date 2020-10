Microsoft Flight Simulator: appare una Xbox Series X di 200 metri

Microsoft Flight Simulator continua a divertire e stupire gli appassionati del genere anche mesi dopo la sua uscita. Il simulatore di volo infatti, non solo è stato accolto ad ampie braccia aperte da critica e giocatori, ma ha saputo trovare fin da subito una grossa community che si dedica al titolo con grande costanza. Merito di un lavoro sopraffino fatto dai ragazzi di Asobo Studio, ma anche di alcuni modder che stanno inserendo nel gioco una serie di contenuti molto apprezzati.

È questo il caso dell’utente conosciuto su Twitter con il nickname di “Oh_Gaz”, il quale ha proposto un breve filmato della sua ultima opera realizzata per Microsoft Flight Simulator. Da quanto possiamo vedere nella clip video, sorvolando la città di Redmond si può incappare in una Xbox Series X gigante. Il monolite nero è stato modellato da Oh-Gaz e inserito nel gioco proprio dove sorgono i quartier generali della compagnia americana.

I modelled & placed an #XboxSeriesX at Microsoft HQ in #MicrosoftFlightSimulator

Redmond, arise!@AsoboStudio @XboxANZ @Xbox @MSFSofficial pic.twitter.com/OXMB2PAzU5

— Oh_Gaz (@Oh_Gaz) October 12, 2020