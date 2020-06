Microsoft Flight Simulator: video confronto mostra il realismo degli aeroporti

Sebbene non sia ancora uscito in via definitiva, Microsoft Flight Simulator continua a mostrarsi agli occhi degli appassionati del genere con video dedicati e nuovi screenshot scattati durante le più recenti fasi alpha e beta. Oltre ad alcuni video diari pubblicati dagli sviluppatori di Asobo Studio, alcuni utenti si stanno divertendo nel mettere a confronto il nuovo capitolo del simulatore di volo con le passate iterazioni del brand.

Nello specifico, sul canale YouTube Flight Sim è stato caricato da qualche giorno un video confronto tra gli aeroporti del prossimo Microsoft Flight Simulator e Flight Simulator X, capitolo della saga uscito nel 2006. La cosa che lascia ammaliati è l’incredibile realismo con il quale si presentano le ambientazioni e soprattutto le riproduzioni degli aeroporti di tutto il mondo all’interno del mondo ricreato nel nuovo capitolo di Flight Simulator.

La comparazione tra il capitolo in uscita entro la fine di quest’anno e quello del 2006 è incredibile, con il team di Asobo che ha da sempre voluto puntare su una fedeltà grafica che va oltre agli aeroporti. Come è infatti possibile guardare nei vari trailer e video diari proposti in questi mesi, anche i modelli degli aerei e i loro interni presentano una qualità visiva che sfiora letteralmente il foto realismo.

Vi ricordiamo che al momento non siamo ancora a conoscenza di una data di lancio specifica di Microsoft Flight Simulator, ma è stato già dichiarato che il titolo arriverà entro la fine del 2020. Inoltre, a metà luglio inizierà un nuova fase di closed beta. Cosa ne pensate di questo nuovo video confronto tra i due giochi del brand? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.