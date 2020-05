Microsoft Flight Simulator: i dettagli iper realistici degli aerei in nuovi video e immagini

Microsoft Flight Simulator continua a far parlare di sé. Pur essendo ancora lontano dall’uscita (non è stata indicata una data precisa), sono in molti a non vedere l’ora di mettere le mani sulla versione definitiva del gioco di Asobo Studios che sarà rilasciato su PC, Xbox Series X e Xbox One. Già ora, però, alcuni fortunati utenti stanno provando la Alpha e stanno condividendo video e immagini delle loro prove. Gli sviluppatori hanno quindi raccolto nel corso degli ultimi giorni varie immagini e filmati che ci permettono di vedere i dettagli iper-realistici degli aerei del gioco.

Tra le ultime aggiunte abbiamo anche il Boeing 747 e l’Airbus A320, entrambi ritratti negli scatti e nei video che potete trovare poco sotto. Un piccolo appunto: come noterete, i filmati e le immagini hanno una serie di watermark; si tratta di una contromisura adottata da Asobo contro i leak. Precedentemente, infatti, erano stati pubblicati video su YouTube riguardo a contenuti sotto NDA. Va anche detto che tali leak non hanno fatto altro se non fomentare il pubblico e aumentare il consenso verso il lavoro di Asobo.

Questo qui sopra è un primo esempio di uno screenshot realizzato da un alpha tester di Microsoft Flight Simulator. Ci permette di vedere da vicino i dettagli dell’ala, il sole in lontananza e i riflessi del metallo. Innegabilmente il lavoro grafico fatto da Asobo è incredibile. Un commento al tweet sottolinea inoltre una delle richieste più comuni dei fan: l’inserimento di una funzione di replay così da poter creare in “post-produzione” video dei propri voli e condividerli con tutto il mondo.

Just passing through… Where would you fly this weekend if you could go anywhere?#MicrosoftFlightSimulator

Video credit: OperatorLand468 – Alpha Tester pic.twitter.com/twySHEyvsD — Microsoft Flight Simulator (@MSFSofficial) May 22, 2020

Quelli proposto sono inoltre solo alcuni dei video e delle immagini disponibili sull’account Twitter di Microsoft Flight Simulator, sempre molto attivo nella condivisione di quanto realizzato dagli alpha tester. Ad ogni nuova immagine, dobbiamo ammetterlo, la nostra voglia di vedere la qualità finale del gioco aumenta sempre di più.