Microsoft Flight Simulator: la grafica lascia a bocca aperta

Microsoft Flight Simulator è sicuramente uno dei titoli più promettenti degli ultimi anni. Il ritorno del gioco targato Microsoft utilizza dati meteorologici e immagini satellitari, tanto che il simulatore più famoso del mondo viene sfruttato anche da alcune agenzie aeronautiche come addestratore procedurale. Diversi giorni fa vi abbiamo parlato di tutti i dettagli della fase alpha del titolo e come partecipare ai test. In questi giorni i ragazzi di Asobo Studio hanno mostrato in movimento la strabiliante grafica del gioco.

Microsoft Flight Simulator segna il ritorno di una delle serie di simulazione di volo più amate di tutti i tempi e il progetto sembra davvero promettente. Asobo Studio in queste ore ha mostrato diversi video riguardante la grafica di gioco: possiamo dire che è sbalorditiva, in alcune situazioni si raggiunge un fotorealismo davvero impressionante che fa fatica a distinguersi dalla realtà. Ci sono diversi brevi filmati di sviluppo, qui di seguito ne potete vedere uno.

In tutto sono stati rilasciati diversi video, molti di pochi secondi, ma abbastanza per potere ammirare i dettagli incredibili di questo simulatore, ad esempio si può notare in questo come la pioggia sia estremamente realistica. Oppure in quest’altro video invece possiamo avere una visione del panorama che potremmo gustarci dal nostro velivolo. Non mancheranno ovviamente paesaggi cittadini di luoghi realmente esistenti come si può notare Aspen in tutta la sua nebbiosa bellezza in questa clip. Sul canale ufficiale di Microsoft Flight Simulator potete gustarvi tutti i video proposti dagli sviluppatori.

Cosa ne pensate di questi brevi video? Siete eccitati come noi nel voler provare il simulatore targato Microsoft? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto e come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti Microsoft Flight Simulator.