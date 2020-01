Microsoft Flight Simulator: l’alpha prende quota, ecco i dettagli

Microsoft Flight Simulator è sicuramente un dei titoli più interessanti che sono stati annunciati negli ultimi anni. Il ritorno del simulatore di volo targato Microsoft utilizza immagini satellitari e dati meteorologici in tempo reale per permettere ai giocatori di viaggiare virtualmente da un punto del globo all’altro in una veridicità che promette di essere strabiliante. Ora è possibile testare il titolo tramite una nuova fase di alpha che è letteralmente imminente.

Microsoft ha riaperto di recente le richieste per la fase alpha e prevede di inviare tutti gli inviti per il prossimo turno oggi, lunedì 27 gennaio. La registrazione per il test richiede al giocatore di visitare il sito ufficiale e di accedere con il proprio account Microsoft. Servirà inoltre compilare un sondaggio proposto e inviare in fine un file DxDiag per attestare le specifiche del proprio PC.

Completando tutte le richieste si avrà la possibilità di testare con mano Microsoft Flight Simulator. Se non doveste riuscire ad ottenere subito l’accesso, Microsoft ha tenuto a sottolineare che inviterà regolarmente nuovi gruppi di giocatori man mano che passeranno i giorni.

Vi ricordiamo che Microsoft Flight Simulator non ha ancora una data di rilascio ben specificata, anche se le voci su un possibile rilascio già entro quest’anno sono molto insistenti. Che ne pensate del ritorno della serie di Flight Simulator? Siete curiosi di testare il titolo già in queste fasi alpha? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.