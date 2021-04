Microsoft Flight Simulator, l’arrivo su Xbox One è vicino

Non vi siete già stancati di varcare i cieli del mondo vero? Microsoft Flight Simulator è forse la migliore incarnazione della serie, dalla sua lontana nascita. Con il tempo e gli aggiornamenti costanti è diventato uno dei migliori simulatori che si possono trovare in commercio e permette di avere una curva di apprendimento anche mediamente bassa, se ci si limita a volare con le dovute precauzione. Ad una fedeltà visiva senza precedenti anche grazie alle tecnologie dell’infrastruttura Azure di Microsoft, si va ad aggiungere una grande fedeltà nei sistemi di volo degli aerei presenti all’interno del “gioco”.

Fin da quando è uscito la domanda che ci è posti è stata però sempre la stessa, ovvero se l’arrivo per la “old gen” di Xbox sarebbe arrivata prima o poi. Un titolo come Microsoft Flight Simulator non è solito arrivare anche sulle console domestiche. Le versioni precedenti in effetti rendevano l’esperienza PC l’unica in grado di poter far girare un titolo simulativo di quel tipo. Ma in generale i simulatori di volo hanno come casa principale i pc. Soprattutto per le loro caratteristiche.

Qualcosa però sembra muoversi in direzione di Xbox One, perché sembra che sia in arrivo una versione del titolo proprio per la vecchia generazione di console. Il tutto è scaturito da un listino del PEGI in cui compare una versione del titolo di Asobo Studio anche per One.

Ovviamente al momento si tratta soltanto di rumor, e non sappiamo se la notizia è veritiera. Di solito però in questi casi quando il PEGI lista un titolo, il suo arrivo è più o meno sempre veritiero. A questo punto non ci resta che attendere, impugnare le nostre cloche, e cercare di atterrare in modo sicuro in attesa dell’annuncio.