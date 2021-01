Microsoft Flight Simulator sempre più reale, arriva la neve

Parliamoci chiaro, Microsoft Flight Simulator è uno dei titoli più incredibili usciti lo scorso anno. Vincitore agli scorsi Game Awards come miglior strategico, il titolo di Asobo Studio ha stupito e vuole stupire ancora nel tempo. In questi mesi il titolo è riuscito a registrare la bellezza di 2 milioni di utenti e questi numeri tutt’ora stanno crescendo, grazie agli update sempre mirati come l’aggiunta del supporto al VR. Con l’arrivo del 2021 il team francese si è detto soddisfatto e, per rendere ancora più realistico il gioco, ha aggiunto la neve ed il ghiaccio grazie ad uno speciale aggiornamento invernale.

Il trailer, chiamato Let it Snow, mostra per l’ennesima volta la grafica fotorealistica di Microsoft Flight Simulator con un breve ma intenso filmato mozzafiato. Montagne e città innevate faranno da sfondo durante i nostri lunghi viaggi tra un aeroporto e l’altro. Il posizionamento di questi elementi ovviamente dipende dai luoghi e dalle condizioni climatiche in tempo reale oppure potranno essere cambiate manualmente in base alle nostre esigenze.

L’update, che ricordiamo essere gratuito, è attivo già nella giornata di oggi, quindi potrete divertirvi fin da subito. Onestamente non ci stancheremo mai di vedere questi incredibili trailer, anche per il fatto che Microsoft Flight Simulator è una bellezza per gli occhi. Dallo scorso agosto, periodo di uscita del simulatore, abbiamo visto come tanti appassionati si siano divertiti ed abbiano fatto dei test, uno su tutti il video confronto in volo svolto da un utente che ha testimoniato tutto sul suo profilo Twitter.

Cosa ne pensate di questa notizia? Aspettavate questo piccolo ma importante aggiornamento? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardante l’opera targata Asobo Studio ed i suoi aggiornamenti in arrivo durante il 2021.