Microsoft Flight Simulator: non solo aerei, mod fa guidare altri veicoli

Se c’è un gioco uscito nel 2020 che ha saputo coinvolgere un grande numero di appassionati, quello è senza alcuna ombra di dubbio Microsoft Flight Simulator. Il ritorno del Re dei simulatori di volo è stato un vero e proprio evento, il quale ha permesso agli amanti di questo genere trascurato da anni di tornare prepotentemente con un gioco di grandissimo livello. Tutto questo ha, inoltre, scaturito la creatività di tantissimi modder, che nei mesi hanno dato vita a creazioni sempre più geniali.

Quando pensiamo a Microsoft Flight Simulator sicuramente ci aspettiamo di pilotare una varierà di aeroplani di diverse tipologie e grandezze, non di metterci alla guida di un’automobile. Ecco, la mod realizzata dall’utente conosciuto online come “MrFace” ha fatto proprio ciò. Grazie alla sua mod, completamente gratuita, ora è possibile mettersi alla guida di un auto all’interno del tanto apprezzato titolo simulativo sviluppato da Asobo Studio in collaborazione con Microsoft.

La mod in questione è in realtà una conversione di una vecchia mod creata tempo fa per il precedente Microsoft Flight Simulator X, e ora è stata portata anche all’interno della nuova iterazione per la saga simulativa. L’auto messa a disposizione è una Mitsubishi Pajero, grazie alla quale sarà possibile viaggiare a proprio piacimento per gli aeroporti. A corredo del tutto è stato registrato anche un video che mostra in azione tutto quello che si può fare con questa simpatica mod.

Se siete curiosi di provare questa mod, la potete scaricare gratuitamente direttamente da questo indirizzo. Attualmente Microsoft Flight Simulator è disponibile esclusivamente su PC, ma sappiamo che nel prossimo futuro il titolo di Asobo Studio atterrerà anche sulle console Xbox Series X|S e sulla famiglia Xbox One.