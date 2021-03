Microsoft Flight Simulator: appare la nave bloccata nel canale di Suez

Come nella realtà, anche in Microsoft Flight Simulator il canale di Suez è ostruito dalla nave cargo Ever Given. Per chi non sapesse nulla di questa bizzarra, quanto economicamente dannosa, situazione, proveremo a riassumervi ciò che è avvenuto nelle scorse giornate. La Ever Given, nave portacontainer di classe Golden (tra le più grandi del mondo), ha bloccato il canale di Suez mentre era in rotta dal porto di Yangshan verso Rotterdam, il 23 marzo 2021. Con i suoi 400 metri di lunghezza, la nave si è incagliata nell’alveo artificiale bloccando una delle rotte più importanti per l’economia mondiale, non permettendo il passaggio di altre imbarcazioni.

La Ever Given ripresa da un satellite Sentinel-2

Circa il 12% del commercio mondiale attraversa il canale egiziano e, un incidente del genere, è costato circa 9,6 miliardi di dollari al giorno a causa dei ritardi delle merci. Addirittura, molte navi hanno deciso di fare dietrofront e circumnavigare l’Africa (proprio come prima della costruzione del canale) per consegnare la merce, anche se con un ritardo di 7-10 giorni sulla tabella di marcia. Come se ciò non bastasse, una petroliera, per circumnavigare il continente, ha bisogno di circa 300.000 dollari di carburante.

Insomma, una situazione alquanto complessa e particolarmente dannosa. Nonostante la Ever Given sia quasi stata sbloccata nel corso delle ultime ore, il modder ‘donut_enforcement’ ha deciso di inserire all’interno del simulatore di Microsoft la sfortunata portacontainer. Non si tratta di un’aggiunta ufficiale ma, il modello utilizzato, è molto fedele all’originale. Potrete visualizzare la mod nel video sottostante postato su Twitter da Mat Velloso, Technical Advisor del CEO di Microsoft.

Cargo ship stuck in Microsoft Flight Simulator pic.twitter.com/SczumWI5mD — Mat Velloso (@matvelloso) March 28, 2021

Il simulatore di volo di Microsoft, sta letteralmente stregando gli utenti fin dal suo debutto, registrando numeri da capogiro. Proprio per questo, vi consigliamo di visionare la nostra guida sulle migliori periferiche per Microsoft Flight Simulator (disponibile qui). Come sempre, vi invitiamo a restare sintonizzati con noi di Game Division per costanti aggiornamenti sui vostri giochi preferiti.