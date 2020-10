Microsoft Flight Simulator: pad Xbox trasformato in un joystick

Giusto qualche settimana fa, vi abbiamo consigliato in questa guida le migliori periferiche per ottenere un tipo di esperienza definitiva su Microsoft Flight Simulator. Giocare con un joystick al nuovo attesissimo simulatore di volo sviluppato da Asobo Studio, riesce a dare al videogiocatore tutta una sensazione completamente diversa. Non tutti però sono intenzionati a spendere, a volte anche tanto, per una periferica del genere.

Tra questi vi è anche lo youtuber Akaki Kuumeri, che ha deciso di costruirsi in casa il proprio modello di joystick HOTAS. Per farlo ha montato sul suo controller Xbox One tutta una serie di leve e manopole create con una stampante 3D. Akaki ha voluto registrare il tutto per poi condividerlo potenzialmente con il mondo intero, così da far scoprire a chiunque abbia in casa una stampante 3D come fare per costruirsi la propria periferica per volare su Microsoft Flight Simulator.

Come viene specificato anche dallo youtuber in video, il tipo di joystick da lui creato è un HOTAS. Tra le diverse tipologie di periferiche del genere, ne esistono di varie impostazioni e setup. In particolare un joystick HOTAS (Hands on Throttle and Stick) è una configurazione in cui sono presenti sia un joystick che una manetta, con i due accessori che possono sia staccati singolarmente che uniti in un unica periferica.

Microsoft Flight Simulator, da quando è uscito a fine agosto, non sta smettendo di attirare sempre più giocatori; i quali sono spinti dalla qualità del prodotto a voler testare con mano come ci si sente a giocare con questi joystick. Cosa ne pensate della trasformazione del proprio controller Xbox One in un Joystick HOTAS fatta dallo youtuber Akaki Kuumeri? Diteci la vostra nei commenti.