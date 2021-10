Joystick per Microsoft Flight Simulator | I migliori del 2021

Nello scorso anno imparato a conoscere, prima su PC e poi finalmente anche su Xbox, la bontà tecnico-ludica di Microsoft Flight Simulator, un’opera che nella nostra recensione abbiamo acclamato con il massimo dei voti e incensato con le seguenti parole: “Un prodotto straordinario e contornato da una qualità semplicemente sbalorditiva che non lascia spazio a dubbi sul lavoro svolto da Asobo. Al netto di qualche mancanza che verrà presto integrata, come il supporto alla VR, il titolo del team francese è praticamente perfetto sotto quasi ogni aspetto”. Un qualcosa di altissimo livello insomma, ma che può essere usufruito e goduto al meglio solo con gli accessori adatti, che ci permetteranno di planare nei bellissimi cieli del titolo con il controllo più assoluto. Proprio per consentirvi di godervi al massimo l’incredibile lavoro di Microsoft e Asobo, vi illustriamo quindi oggi in questo articolo quelli che sono i migliori joystick per Microsoft Flight Simulator.

Prima di gettarci in questo ricco elenco, vi siete però assicurati di possedere una sedia da gaming confortevole e una bella postazione da gaming?

I migliori joystick per Microsoft Flight Simulator

ThrustMaster 2960738 HOTAS Warthog Flight Stick – Il miglior joystick in assoluto

Se siete alla ricerca del miglior prodotto in assoluto e non avete problemi di budget, il ThrustMaster Hoster Warthog Flight Stick è sicuramente la scelta migliore per voi. Con questo prodotto ThrustMaster non si è infatti assolutamente limitata, riproducendo nientepopodimeno che i comandi del celebre A-10C della U.S. Air Force. 6.5kg di assoluta solidità, 55 pulsanti programmabili, materiali di primissima qualità, led programmabili e una versatilità inaudita: se siete alla ricerca di uno tra i migliori joystick per Microsoft Flight Simulator troverete nel ThrustMaster Hoster Warthog Flight Stick il nec plus ultra attualmente sul mercato. In poche parole, assolutamente consigliato.

ThrustMaster T.Flight Stick X – Il miglior joystick economico

Come avrete notato, i joystick per giocare al meglio Microsoft Flight Simulator sono purtroppo spesso e volentieri abbastanza costosi. Nel caso in cui siate pronti a rinunciare a qualche feature, sono comunque fortunatamente disponibili sul mercato differenti prodotti economici di tutto rispetto, come ad esempio il ThrustMaster T.Flight Stick X. Leggero, preciso, comodo e dotato di 12 pulsanti e 4 assi programmabili: magari non avrà tutte le caratteristiche tecniche o il design accattivante di altre proposte, ma il ThrustMaster T.Flight Stick X è comunque sicuramente uno tra i migliori joystick per Microsoft Flight Simulator per chi non vuole spendere troppo.

ThrustMaster T-16000M FCS – Il miglior joystick anche per mancini

Spesso ci si dimentica purtroppo come molti preferiscano utilizzare la mano sinistra rispetto a quella destra e, proprio per venire incontro a queste esigenze, ThrustMaster ha deciso di proporre con il T-1600M FCS uno tra i migliori joystick per Microsoft Flight Simulator sul mercato, perfetto per chiunque sia mancino o preferisca anche solamente avere il joystick nella mano sinistra. A questa peculiarità si vanno poi ad aggiungere tutta una serie di caratteristiche di ottimo livello, come una grande precisione, un design particolarmente ergonomico e 16 pulsanti con tanto di identificazione fisica, che rendono il ThrustMaster T-1600M FCS un prodotto sicuramente consigliato per una larga fetta di appassionati. Molto interessante è poi il dual pack, che contiene nella stessa confezione due T-1600M FCS.

Logitech G X56 H.O.T.A.S. – Il miglior joystick per la VR

Cosa può esserci di meglio di affrontare i bellissimi cieli di Microsoft Flight Simulator? Ovviamente farlo con la realtà virtuale e, proprio per permettervi di godere al meglio del bellissimo simulatore di Asobo e Microsoft con il VR, Logitech ha ben pensato di introdurre il Logitech G X56 H.O.T.A.S., una periferica bella e funzionale, nonché uno tra i migliori joystick per Microsoft Flight Simulator ora come ora sul mercato. Certo, il prezzo non è indifferente, ma se volete il massimo e dei comandi perfettamente compatibili con il VR, il Logitech G X56 H.O.T.A.S. è decisamente la scelta giusta per voi.

Come scegliere il miglior joystick per Microsoft Flight Simulator

Prima di buttarci nell’acquisto di quello che è il proprio miglior joystick per Microsoft Flight Simulator, è necessario assicurarsi di essere ben consci di cosa cercare. In questi semplici consigli vi indicheremo cosa tenere in considerazione prima dell’acquisto, in modo tale da poter trovare quello che per voi è il miglior joystick per Microsoft Flight Simulator.

Tipologia di setup

Non tutti i modi di utilizzare un joystick sono uguali e sono infatti molteplici i fattori da tenere in considerazione prima di imbarcarsi nell’acquisto di un prodotto. Vediamo quindi insieme quelle che sono le principali impostazioni usate ora come ora:

HOSAK (Hands on Stick and Keyboard): setup in cui con una mano si utilizza il joystick e con l’altra la tastiera;

(Hands on Stick and Keyboard): setup in cui con una mano si utilizza il joystick e con l’altra la tastiera; HOSAM (Hands on Stick and Mouse): configurazione molto simile alla precedente, solo che invece della tastiera il giocatore utilizza un mouse in una delle due mani;

(Hands on Stick and Mouse): configurazione molto simile alla precedente, solo che invece della tastiera il giocatore utilizza un mouse in una delle due mani; HOSAS (Hands on Stick and Stick): qua l’utente utilizza invece due stick, uno per mano, in modo tale da massimizzare il realismo e rendere l’esperienza di gioco ancor più verosimile;

(Hands on Stick and Stick): qua l’utente utilizza invece due stick, uno per mano, in modo tale da massimizzare il realismo e rendere l’esperienza di gioco ancor più verosimile; HOTAS (Hands on Throttle and Stick): configurazione in cui sono presenti sia un joystick che una manetta, con i due accessori che possono essere sia a sé stanti che uniti in un unico prodotto. Si tratta della categoria più apprezzata da molti appassionati

Compatibilità

Per molti può forse sembrare un’ovvietà, ma fa sempre bene ricordare come, prima di cimentarsi nell’acquisto di un prodotto, sia consigliato assicurarsi che il joystick prescelto sia compatibile anche con la propria piattaforma di gioco. Non tutti i joystick per Microsoft Flight Simulator funziona infatti sia su PC che su Xbox ed è quindi necessario essere ben consci di quello che si cerca e di quello che si sta comprando.