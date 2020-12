Microsoft Flight Simulator: supporto al VR disponibile da oggi!

Lo scorso agosto, molti appassionati hanno potuto mettere le mani sopra a Microsoft Flight Simulator, titolo incredibile sviluppato dal team francese Asobo Studio. Sicuramente uno dei tanti punti forti di questo simulatore è la sua grafica pazzesca che ha potuto far innamorare migliaia e migliaia di persone nel mondo. il team francese non si è però seduto sugli allori, ma al contrario, ha lavorato duramente ad aggiornamenti costanti come l’aggiunta di nuovi aeroporto mondiali.

Abbiamo parlato quindi di “grafica fotorealistica”. Per chi ha giocato, o almeno visto Microsoft Flight Simulator, sa bene quanto lo studio ha puntato su questo fattore. Per questo il pensiero di molti appassionati è volato alla Realtà Virtuale. Ebbene, a partire da oggi Microsoft Flight Simulator ha aggiunto il supporto al VR. A confermarlo fu quasi diverse settimane fa il produttore esecutivo Martial Bossard.

L’update, completamente gratuito, è disponibile per tutti i possessori di dispositivi VR Oculus, HTC e Valve. Una aggiunta che porta inevitabilmente Microsoft Flight Simulator nell’olimpo dei simulatori e videogames in generale. Siamo davvero curiosi quanto voi di poter provare questo incredibile aggiornamento. “La community di Microsoft Flight Simulator è stata molto attiva e ha contribuito a determinare il modo in cui il team di sviluppo ha approcciato la realtà virtuale. Aggiungere la VR in Microsoft Flight Simulator è stato il risultato diretto dei vostri feedback, e non vediamo l’ora di coinvolgervi nuovamente nel plasmare il futuro di questo franchise”, ha detto il capo del team di sviluppo.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete curiosi di provare questa nuova feature? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità relative a Microsoft Flight Simulator.