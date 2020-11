Microsoft Flight Simulator: prossimo update dedicato al Regno Unito

Microsoft Flight Simulator è tra noi ormai dallo scorso agosto, molti appassionati e non si stanno tutt’ora divertendo come non mai con l’incredibile simulatore di volo targato Asobo Studio. Proprio nella giornata di ieri gli sviluppatori hanno svelato un incredibile trailer che presentava il nuovo aggiornamento dedicato agli Stati Uniti, condividendo inoltre i piani futuri definendolo il progetto una “piattaforma fiorente“. Dopo gli USA e Giappone il team ha svelato il prossimo update con protagonista il Regno Unito.

La prossima tappa sarà quindi il Regno Unito, vale a dire Inghilterra, Scozia e Galles che avranno ben 50/60 punti di interesse particolarmente curati sulla mappa. Strano ma vero, l’Irlanda del Nord sembrerebbe non farne parte, il che significa che probabilmente verrà aggiornata in futuro. La riproduzione degli edifici e delle città dovrebbe essere molto più accurata rispetto che in passato, un po’ come è successo con l’update degli Stati Uniti. Purtroppo il team francese non ha ancora rilasciato un filmato dedicato, possibile che potranno rilasciarlo durante le prossime settimane.

Saranno aggiunti anche gli aeroporti di Manchester Barton, Liverpool EEGP e Land’s End. Il grosso update è previsto per gennaio, quindi toccherà aspettare almeno un altro mese e mezzo. Ricordiamo inoltre che a l’aeroporto di Olbia Costa Smeralda è già disponibile da diverse settimane. Magari un indizio per un prossimo aggiornamento dedicato all’Italia? Tutto questo testimonia ancora una volta quanto il team francese stia lavorando in modo impeccabile anche per i contenuti post lancio.

Cosa ne pensate di questa notizia? State ancora giocando a Microsoft Flight Simulator? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Per tutte le novità riguardanti questo titolo, rilasciato lo scorso 18 agosto, targato Asobo Studio, vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine.