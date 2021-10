Microsoft Flight Simulator: tutti i cambiamenti del nuovo imminente update

Qualche ora fa la coppia Microsoft e Asobo Studio hanno annunciato l’arrivo imminenti di un nuovo importante aggiornamento per Microsoft Flight Simulator. L’update in questione si concentrerà sul cambiare e sistemare una serie di problemi che affliggono il popolare simulatore di volo.

Soprannominato “Sim Update 6”, il nuovo aggiornamento per Microsoft Flight Simulator verrà rilasciato il 19 ottobre, e il team di sviluppo ha già promesso che presenterà molte correzioni e modifiche segnalate dalla stessa community di giocatori.

Niente nuove aggiunte per quanto riguarda gli aeroporti o il mondo di gioco, almeno per ora, con Asobo che aveva rilasciato l’ultimo update contenutistico lo scorso agosto con una serie di contenuti a tema Top Gun.

Nello specifico, il nuovo aggiornamento andrà a correggere quanto segue:

Al momento Microsoft Flight Simulator è disponibile su tutte le piattaforme Microsoft, comprese le console della famiglia Xbox One e le nuove Series X|S.

