Microsoft Flight Simulator: un italiano ha creato un tool straordinario!

Da quando Microsoft Flight Simulator è atterrato su PC la scorsa estate, i fan dei simulatori di volo sono finalmente riusciti a ritrovare pane per i loro denti. Il titolo sviluppato da Asobo Studio in collaborazione con Microsoft è una vera perla rara per chi ama volare ed è affascinato dal mondo dei simulatori. Per questo, sempre più appassionati stanno dando il proprio supporto al titolo, anche con mod e add-on varie che vanno a aumentare sensibilmente la già più che ottima qualità del gioco.

Nello specifico, siamo felici di dare voce a questi sviluppatori e quest’oggi vi parliamo di FlightControlReplay: un particolare tool completamente Made in Italy che permette ai giocatori di registrare tutte le variabili di un aeromobile in volo con Microsoft Flight Simulator, Prepar3d e FSX. Il tool in questione è si presenta come un eseguibile esterno che va direttamente a dialogare con i vari simulatori già citati in precedenza attraverso API dedicate.

Quando un utente vorrà registrare il suo volo non dovrà fare altro che lanciare l’eseguibile, far partire la registrazione e volare normalmente. Una volta finita la registrazione, l’utente potrà aprire il file registrato e automaticamente il simulatore caricherà il volo effettuato. L’add-on FlightControlReplay è capace di registrare più di 150 variabili dell’aeromobile e riesce a riprodurli Frame dopo Frame.

Inoltre FlightControlReplay, presenta molte altre funzionalità molto utili per il pilota virtuale quali: ReLive feature, PlayASAI feature, la motion platform DOFREALITY e i gauge FlightIllusion. In conclusione, questo add-on per Microsoft Flight Simulator implementa il supporto a tanti hardware quali: Xbox Controller e Surface Dial, mentre in futuro arriverà il supporto alla VR di Microsoft e all’Xbox Adaptive Controller. Chiaramente ci saranno continui miglioramenti mese dopo mese, che andranno a rendere l’add-on sempre più completo con il passare del tempo.

Ringraziamo Fabio Merlo, sviluppatore di FlightControlReplay ed editore per la parte italiana di simflight.it per tutte le informazioni relative a questo straordinario add-on!