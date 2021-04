Microsoft Flight Simulator: Xbox regala 2 PC decisamente esagerati

Il successo di Microsoft Flight Simulator ha portato a far esultare tutti gli appassionati del genere simulativo. Un prodotto del genere mancava da tanti anni sul mercato, e vedere come si è presentata la nuova fatica du Asobo Studio in collaborazione con Microsoft ha permesso ai fan di tornare a giocare su un titolo di grandissimo livello. Ora, per celebrare l’ultimo World Update dedicato a Francia e Benelux, Xbox ha ben deciso di regalare 2 PC da gaming davvero molto particolari.

L’annuncio è stato fatto in questi giorni su Twitter, dove l’account di Xbox Francia ha indetto un concorso con in palio due PC davvero molto curiosi. Restando perfettamente in tema Microsoft Flight Simulator, i due PC prendono la forma di due motori d’aereo, con tanto di scocca e pale di accensione. Entrambe le piattaforme possiedono una scheda grafica Nvidia GeForce RTX 3070, un processore i7-11700K e una scheda madre Z590 Aorus Elite AX.

La cosa che potrebbe destabilizzare, e non poco, è proprio il design scelto che appare decisamente ingombrante. Se dell’aspetto esteriore però non ve ne importa più di tanto, potete partecipare al concorso semplicemente seguendo il profilo Twitter di Xbox Francia, retweettare il post dedicato al concorso, ed infine commentare lo stesso post con l’hasthag “#MicrosoftFlightSimulator”. Fatti questi tre passaggi non vi resterà che incrociare le dita e aspettare che un PC a forma di motore d’aereo atteri a casa vostra.

Envie de voyager ? ✈️ On te fait gagner un PC unique Microsoft Flight Simulator conçu pour le vol à l'occasion de la nouvelle mise à jour France/Benelux ! 🛫 Pour participer :

➡️ RT + Follow @XboxFR

➡️ Commente avec #MicrosoftFlightSimulator pic.twitter.com/aeDk4nnOWH — Xbox FR (@XboxFR) April 13, 2021

Insomma, se state amando Microsoft Flight Simulator così tanto da volere a tutti i costi un PC da gaming del genere nella vostra postazione, non tiratevi indietro e provate a vincere uno dei due PC proposti da Xbox Francia. Fateci sapere se avrete incontrato la fortuna!