Microsoft Flight Simulator vola sul Nord America col nuovo trailer

Da quando è uscito questa estate, Microsoft Flight Simulator non smette di stupire i propri appassionati. Asobo Studio e Microsoft hanno messo a punto un lavoro certosino che ha riportato in auge uno dei simulatori di volo più amati di sempre. Dopo il recente trailer dedicato alla regione nipponica, il team di sviluppo quest’oggi ha pubblicato sul proprio canale YouTube un nuovo filmato dedicato a una nuova regione del globo.

Quel che è stato elogiato di Microsoft Flight Simulator da appassionati e critica è l’alta fedeltà grafica che è stata proposta non solo per i modelli degli aeroplani, ma anche degli aeroporti e delle città di tutto il mondo sulle quali si può liberamente sorvolare. Nel nuovo trailer, che fa parte della serie “Around the World”, Asobo Studio e Microsoft si sono concentrati a realizzare delle vere e proprie cartoline in movimento dal Nord America.

Non è il primo trailer del genere che si concentra nel mostrarci le bellezza visiva che Microsoft Flight Simulator è capace di mettere in atto. Il Nord America quindi si va ad affiancare agli altri trailer già pubblicati che hanno portato sotto i riflettori i bellissimi paesaggi visti dall’alto delle regioni: Asiatiche, del Medio Oriente e dell’Oceania. Nel nuovo filmato invece abbiamo l’occasione di vedere paesaggi degli USA e del Canada.

Vi ricordiamo che al momento, Microsoft Flight Simulator è disponibile solamente su PC. La versione console è in arrivo prossimamente e anche se non abbiamo una data certa, dovrebbe atterrare su Xbox One e Xbox Series X|S entro la fine dell’anno. Cosa ne pensate del nuovo trailer dedicato al simulatore di volo? Vi piacciono questi filmati dedicati alle varie regioni del mondo prodotti da Asobo e Microsoft? Fateci sapere la vostra con un commento.