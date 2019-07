Pride Parade 2019: anche Microsoft, Sony e Nintendo partecipano

Microsoft, Sony e Nintendo hanno partecipato al Pride Parade 2019 dimostrando il proprio sostegno alla comunità LGBTQ+. Ecco i dettagli.

Tramite i canali social, le tre grandi società produttrici di console -Microsoft, Sony PlayStation e Nintendo- hanno mostrato il proprio impegno con la Pride Parade 2019 e il proprio sostegno alla comunità LGBTQ+.

Come potete vedere qui sotto, Microsoft ha sostenuto l’evento grazie a ben 2.000 impiegati che hanno partecipato a varie sfilate negli USA. Sony ha invece organizzato un evento alla propria sede di San Francisco. Infine, il Senior Product Marketing Manager di Nintendo of America, Bill Trinen, ha partecipato a un evento a Seattle.

Happy #Pride! Today, we joined the march in San Francisco to celebrate love and equality. pic.twitter.com/dX9P0aSlit — PlayStation (@PlayStation) July 1, 2019

Non sono solo le grandi società a dimostrare il proprio impegno. Molte figure chiave dell’industria videoludica hanno dimostrato il proprio supporto alla comunità LGBTQ+ durante il Pride Parade 2019. Nintendo ha inoltre lanciato un nuovo slogan, appositamente per questi eventi: Play it Proud.

I grandi nomi del settore, più che giustamente, non hanno ignorato questo periodo di positività e accettazione: speriamo che il loro contributo possa aiutare la comunità LGBTQ+ nella sua lotta.