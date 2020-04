Miglior Controller per giocare a Fortnite | Aprile 2020

Tra i più grandi successi commerciali e non degli ultimi anni possiamo sicuramente trovare Fortnite, un titolo nato praticamente in punta di piedi come PvE prima di esplodere in un incredibile clamore mediatico nella sua incarnazione da battle royale. Volenti o nolenti, infatti, è assolutamente difficile essere rimasti in questo periodo completamente indifferenti al fascino del titolo di Epic Games, un’opera capace di catalizzare come poche altre l’attenzione di milioni di videogiocatori e raggiungere a tempi record risultati stratosferici. A colpire particolarmente i giocatori in Fortnite, oltre all’incessante supporto post-lancio del celebre publisher, è poi il peculiarissimo gameplay, che si è rivelato un vero e proprio fiore all’occhiello del celebre battle royale. La formula di gioco adottata da Epic Games è infatti dannatamente efficace ed in grado di di ammaliare tanto un nuovo utente quanto un appassionato di lunga a data. Epic Games è infatti riuscita a imbastire in Fortnite un gameplay che da una parte presenta un’accessibilità decisamente elevata e che non sbatte le porte in faccia a nessuno e che dall’altra permette ai propri pro-player di imbarcarsi in virtuosismi vari.

Come ben saprete il potere senza il controllo non è però nulla e quindi per meglio aiutarvi a padroneggiare al massimo il variopinto sistema di gioco di Fortnite abbiamo selezionato per voi quello che ad oggi è il miglior controller Fortnite disponibile sul mercato, suddividendo ovviamente le nostre scelte per le piattaforme su cui è attualmente disponibile il titolo di Epic Games. Bando quindi alle ciance e buttiamoci ora alla scoperta dei migliori alleati per le nostre sessioni di gaming su Fortnite.

Miglior controller Fortnite Xbox One

Se il vostro terreno di gioco di Fortnite è la Xbox One troverete allora nel Xbox Elite Controller Series 2 una soluzione validissima, nonché quello che molto probabilmente è ad oggi il miglior controller disponibile sul mercato. Grande qualità dei materiali, comandi aggiuntivi e alta possibilità di personalizzazione: l’Xbox Elite Controller Series 2 è un prodotto straordinario, in grado di sostenervi senza sosta nella vostra marcia di scalata alle classifiche dei migliori giocatori di Fortnite. A rendere il tutto più allettante è inoltre il fatto che l’Xbox Elite Controller Series 2 è compatibile non solo su Xbox One, ma anche su PC e mobile. Una soluzione non certo economica, ma sicuramente di qualità, decisamente valida e inattaccabile sotto ogni aspetto.

Xbox Wireless Controller Elite Series 2 | Amazon

Xbox Wireless Controller Elite Series 2 | GameStop

Xbox Wireless Controller Elite Series 2 | eBay

Miglior controller Fortnite PS4

Se siete alla ricerca del miglior controller ad oggi disponibile su PS4 troverete nel Nacon Revolution Unlimited Pro Controller un prodotto di altissima qualità, la cui natura premium è lampante fin dal primo sguardo. Ottimi tasti, qualità costruttiva, materiali di livello e comandi aggiuntivi rispetto ai controller tradizionali: il Nacon Revolution Unlimited Pro Controller è un prodotto superbo, che amalgama saggiamente insieme una grande versatilità con delle prestazioni incredibili. Certo, anche in questo caso il prezzo non è proprio indifferente, ma per padroneggiare al massimo i numerosi comandi di Fortnite e surclassare i vostri avversari su PS4 il Nacon Revolution Unlimited Pro Controller è molto probabilmente la scelta migliore attualmente disponibile sul mercato.

Nacon Revolution Unlimited Pro Controller | Amazon

Nacon Revolution Unlimited Pro Controller | GameStop

Nacon Revolution Unlimited Pro Controller | Unieuro

Nacon Revolution Unlimited Pro Controller | ePrice

Nacon Revolution Unlimited Pro Controller | eBay

Lo sappiamo, lo sappiamo: molti appassionati giocatori su PS4 non sopportano minimamente i controlli asimmetrici. Nel caso in cui facciate parte di questa vasta schiera nessun problema però: sebbene non sia esattamente lo stesso controller il Razer Raiju riesce infatti ad offrire un’esperienza molto simile a quella del Nacon Revolution Unlimited Pro Controller, ma con gli analogici disposti in modo simmetrico.

Razer Raiju Ultimate Edition | Amazon

Razer Raiju Ultimate Edition | eBay

Razer Raiju Ultimate Edition | ePrice

Miglior controller Fortnite Nintendo Switch

Nonostante per molti possa non essere la piattaforma di gioco più congeniale per raggiungere dei livelli semi competitivi su Fortnite, Nintendo Switch ha invece diverse frecce nella propria faretra, come ad esempio la grande portabilità, riuscendo così a rivelarsi una soluzione assolutamente valida per moltissimi giocatori. Certo, i Joy-Con non sono esattamente il massimo della precisione, ma con un Nintendo Switch Pro Controller riuscirete senza troppi problemi a padroneggiare anche l’articolato sistema di controllo di Fortnite e a dire la vostra sul campo di battaglia. Il Nintendo Switch Pro Controller è quindi una soluzione assolutamente valida, nonché un prodotto di alta qualità disponibile ad un prezzo decisamente accessibile. Molto probabilmente il miglior controller Fortnite per Nintendo Switch.

Nintendo Switch Pro Controller | Amazon

Nintendo Switch Pro Controller | GameStop

Nintendo Switch Pro Controller | Unieuro

Nintendo Switch Pro Controller | eBay

Nintendo Switch Pro Controller | ePrice

Miglior controller Fortnite mobile

Se giocate su mobile e il vostro obiettivo è quello di raggiungere i più alti livelli possibile su Fortnite allora il controller che fa per voi è sicuramente il Razer Raiju Mobile. Certo, il prezzo non è assolutamente indifferente, ma la qualità offerta da questo controller è veramente tanta ed in grado di soddisfare qualsivoglia palato. Tra supporto per device regolabile, un layout altamente ergonomico e feedback tattile trovare qualcosa di cui lamentarsi nel Razer Raiju Mobile è infatti decisamente arduo. A rendere il tutto ancor più allettante è poi inoltre la presenza di un app dedicata, che ci permetterà di personalizzare a nostro piacimento il polivalente controller. Certo, per diventare dei veri esperti di Fortnite servono talento e tanto allenamento, ma nel Razer Raiju Mobile troverete un fido compagno nelle vostre sessioni di gioco. Sicuramente il miglior controller Fortnite ad oggi disponibile su mobile.