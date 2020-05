Miglior Controller PS4 | Maggio 2020

Quale miglior compagno per un videogiocatore se non un buon controller? Perché, diciamocelo, vanno bene le trame sempre più articolate e la grafica all’ultimo grido, ma senza un buon fido alleato con cui immergerci in queste avventure molti titoli perderebbero più di una ragion d’essere. Per queste e mille ragioni è quindi ora come non mai essenziale scegliere con grande attenzione il proprio gamepad, in modo tale da ottenere il massimo dalle nostre amate piattaforme di gioco. Se siete alla ricerca del miglior controller PS4 siete capitati quindi nel posto giusto: abbiamo infatti scandagliato per voi attentamente il mercato, cercando per voi il miglior prodotto per qualsivoglia esigenza.

Se le vostre attenzioni videoludiche sono invece su altri lidi, nessun problema: abbiamo infatti pensato anche a voi con questi articoli, dedicati ai migliori controller per Xbox One e a quelli per Mobile. Non perdiamoci però ulteriormente in chiacchere e gettiamoci subito nel miglior controller PS4 ad oggi disponibile sul mercato qualsiasi siano le vostre necessità.

PlayStation DualShock 4 Wireless Controller

Non potevamo che iniziare questa lunga lista con sua maestà il Sony DualShock 4, ossia con quello che è uno dei gamepad più utilizzati di tutti i tempi, nonché il miglior controller PS4 in circolazione nel caso in cui non abbiate esigenze troppo specifiche o particolari bisogni di tasti aggiuntivi. Comodo, funzionale ed esteticamente accattivante: il DualShock 4 è un vero e proprio gioiellino, in grado di regalare ancora tante soddisfazioni in attesa del promettente DualSense che molto probabilmente alzerà nuovamente l’asticella qualitativa per quanto riguarda i controller di casa Sony. Ah, ve lo abbiamo poi detto che il DualShock è disponibile in una miriade di colorazioni diverse?

Nacon Revolution Unlimited Pro Controller

Dopo avervi proposto il pur sempre valido DualShock 4 è tempo ora di parlarvi del Nacon Revolution Unlimited Pro Controller, ossia il meglio di quanto ha ad oggi da offrire il mercato in tale ambito. Se non avete problemi a spendere un po’ più del solito troverete infatti in questo controller il nec plus ultra di quanto ad oggi acquistabile, un prodotto dotato di ottimi tasti, una qualità costruttiva di altissimo livello e dei materiali di primissima qualità. A rendere il Nacon Revolution Unlimited Pro in assoluto il miglior controller PS4 sono poi una serie di tasti aggiuntivi, che ci permetteranno senza troppi problemi di padroneggiare qualsivoglia titolo e di dare libero sfogo alle nostre capacità.

Razer Raiju Ultimate Edition

Nonostante sia un prodotto validissimo, nonché come dicevamo poco fa il miglior controller PS4 ad oggi presente sul mercato, il Nacon Revolution Unlimited Pro presenta degli analogici asimmetrici, una caratteristica amata da tantissimi giocatori, ma spesso ancora indigesta per i più affezionati fan PlayStation. A venire in loro soccorso è fortunatamente il Razer Raiju, un’altra validissima proposta dalla grande qualità, nonché dal prezzo anche in questo caso non indifferente. Così come per il Revolution Unlimited Pro anche in questo caso i punti deboli del Razer Raiju sono veramente pochissimi e tra tasti aggiuntivi e illuminazione led sarà veramente impossibile trovare qualcosa di cui lamentarsi in questo prodotto. Il miglior controller PS4 con analogici simmetrici, a mani bassissime.

Nacon Compact Controller

Non poteva ovviamente mancare in questa lista anche una proposta economica, perfetta per chi non vuole spendere troppo o per chi ha invece semplicemente bisogno di un controller di riserva pronto per qualsiasi evenienza. Nel caso in cui il prezzo fosse quindi una delle vostre principali esigenze a venire in vostro soccorso è il Nacon Compact, ossia il miglior controller PS4 a prezzo budget presente sul mercato. Nonostante sia disponibile a diverse decine di euro in meno rispetto al DualShock 4, infatti, il prodotto di Nacon riesce a rivelarsi una validissima scelta, in grado di non farvi rimpiangere scelte più blasonate e, soprattutto, ben più costose.

