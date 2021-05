Controller PS5 | I migliori di Maggio 2021

Siete tra i fortunati possessori di una PS5 e state pensando di acquistare un nuovo controller? Volete prepararvi all’acquisto della console di casa Sony ma volete un Dualsense ricco di stile? Il bianco candido di PS5 vi ha stancato e volete qualcosa di unico e colorato? Se volete rispondere a queste domande siete nel posto giusto perchè in questa guida ai migliori controller per PS5 vedremo tutti i pad perfetti da collegare all’ammiraglia di Sony.

Al momento non c’è praticamente alcuna alternativa al Dualsense di Sony, ma nel tempo (come successo per ogni console) arriveranno diversi controller di terze parti in grado di replicare (o almeno emulare) le funzioni offerte dal Dualsense, magari rimanendo un tantino più economici. Prima di iniziare, vi ricordo che se siete invece alla ricerca del perfetto pad PS4 potete guardare in questa guida, mentre se cercate i migliori Controller Xbox, abbiamo creato quest’altra selezione.

I migliori Controller PS5

PS5 Dualsense, l’originale

Iniziamo con l’originale Sony, il controller perfetto per PS5. Il Dualsense ha alzato l’asticella del gaming rendendo ogni gioco che supporta le sue funzioni ancora più immersivo. Grazie al feedback aptico e ai grilletti dinamici, il controller riesce a riprodurre le sensazioni d’uso degli oggetti in game. La pioggia di Returnal ne è un perfetto esempio che, tramite il pad offre la sensazione di essere colpiti da un temporale. Questo collegamento fisico tra giocatore e gioco viene inoltre supportato da un microfono integrato per la chat istantanea (a cui bisognerà aggiungerà le classiche cuffie da 3,5 mm) e una ricarica veloce Type-C che rimette in sesto il controller in pochissimo tempo. Ergonomico, pratico e studiato in ogni sua curva da Sony, il Dualsense PS5 è la scelta migliore e più classica se cercate un nuovo controller per la console.

» Clicca qui per acquistare Dualsense PS5 su Amazon | 59,22 €

PS5 Dualsense Cosmic Red e Midnight Black

Se il bianco non fa per voi, sono disponibili (dal 18/06/2021) anche le due nuove colorazioni ufficiali del controller Dualsense di Sony: Cosmic Red e Midnight Black e visto quanto succede con le PS5 andranno sicuramente a ruba diventando dei veri e propri oggetti da collezione. Se volete accaparrarvene uno, o entrambi, prima che sia troppo tardi non dovete far altro che cliccare i link qui sotto. Abbiamo selezionato per voi gli store con i prezzi migliori.

» Clicca qui per acquistare Dualsense Cosmic Red su Amazon | 74,99 €

» Clicca qui per acquistare Dualsense Midnight Black su Amazon | 69,99 €

» Clicca qui per acquistare Dualsense Cosmic Red su MediaWorld| 74,99 €

» Clicca qui per acquistare Dualsense Midnight Black su MediaWorld | 69,99 €

» Clicca qui per acquistare Dualsense Cosmic Red su Gamestop| 75,98 €

» Clicca qui per acquistare Dualsense Midnight Black su Gamestop| 70,98 €

AimControllers, il personalizzato

Se avete invece un po’ di budget in più, le colorazioni Sony non vi bastano e volete qualcosa di davvero personalizzato, potete pensare di buttarvi su un AimControllers. Questa società, attiva ormai da oltre 7 anni, offre un servizio di personalizzazione dei controller davvero approfondito. Sul loro sito ufficiale è possibile personalizzare i controller come volete e trovare diverse colorazioni, nei link qui sotto invece trovate una selezione delle più interessanti. Aimcontrollers miscela la sua professionalità di personalizzazione con il Dualsense di PS5, offrendo un prodotto di altissimo livello.

» Clicca qui per acquistare AimControllers PS5 Dexter

» Clicca qui per acquistare AimControllers PS5 Camo color

» Clicca qui per acquistare AimControllers PS5 Joker Green

» Clicca qui per acquistare Aimcontrollers PS5 Red Storm



Nacon Revolution Unlimited Pro, il migliore per retrogaming

Se invece state riscoprendo le glorie PS4 su PS5 e cercate un controller PRO o un altro controller per giocare con gli amici ai giochi PS4, il Nacon Revolution Unlimited Pro potrebbe essere il pad che fa per voi. È un controller competitivo, preciso, affidabile e ottimo anche per il gioco online,. È al 100% ufficiale Playstation ma non compatibile con le esclusive PS5. Può essere personalizzato aggiungendo nuovi stick, cambiando dei pesi dentro il pad stesso per ottimizzarne l’ergonomia e gestendo l’audio delle cuffie direttamente dal controller rimanendo concentrati sulla partita. È un controller costoso, ma se avete dato indietro il vostro vecchio pad PS4 e volete qualcosa in più questa di Nacon è davvero una proposta interessante.

» Clicca qui per acquistare Nacon Revolution Unlimited Pro

Altri controller PS5

Se questa nostra selezione non vi ha soddisfatto pienamente, vi ricordiamo che su Amazon potete trovare una vasta gamma di controller PS5 e personalizzazioni che vanno incontro al gusto di ogni videogiocatore.