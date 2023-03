È impossibile giocare senza un buon controller. Le vostre performance di gioco dipendono infatti in larga parte in base al pad che stringete fra le mani, che deve essere altamente responsivo, comodo e capace di fornirvi tutti i tasti di cui avete bisogno. Che voi siate in possesso di un PC, di una Xbox, di una PlayStation o persino di una Nintendo Switch, scoprirete però che esistono centinaia di modelli differenti sul mercato, quindi la domanda sorge spontanea: come scegliere un controller?

Mentre un tempo i pad avevano solamente qualche bottone e un analogico (come quello per l’indimenticabile Atari 2600), oggi presentano sempre più pulsanti, tasti direzionali, analogici, touchpad e molto altro. Può risultare dunque difficile trovare il controller giusto per voi, soprattutto perché a esigenze diverse corrispondono modelli diversi; per esempio, i giocatori di FPS avranno bisogno di un articolo diverso rispetto agli appassionati di picchaduro e via dicendo.

Di seguito vi presenteremo dunque una spiegazione approfondita su tutto ciò che dovete sapere per orientarvi all’acquisto di un controller, che esso sia per PC o console. In particolare, ci soffermeremo su caratteristiche come la compatibilità, il comfort, l’ergonomia e la resistenza, fondamentali quando si parla di pad. Inoltre, vi consigliamo anche di leggere la versione di questo articolo dedicata alle sedie da gaming, altro elemento fondamentale di un set-up. Bando alle ciance, buona lettura!

Compatibilità

I controller possono essere connessi a console come PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, ma anche a PC e smartphone. È quindi essenziale che il modello che scegliete sia compatibile con le piattaforme su cui decidete di utilizzarlo. Esistono due tipi di collegamento: via cavo e wireless.

I controller via cavo sono chiaramente quelli tradizionali e difficilmente saranno compatibili con più di una piattaforma, mentre quelli wireless si collegano via Bluetooth e quindi generalmente possono essere collegati con più dispositivi. Inoltre, i pad wireless sono anche più comodi da utilizzare, dato che non hanno l’ingombro dei cavi e quindi vi permettono di giocare anche a diversi metri di distanza e di trasportarli più facilmente; la nota dolente? Costano di più rispetto a quelli via cavo.

Anche se decidete di acquistare un controller wireless dovrete comunque prestare attenzione alla compatibilità, specialmente se intendete utilizzarlo per più piattaforme. Per esempio, i DualSense ufficiali di PlayStation non possono essere usati su Xbox e viceversa, mentre entrambi possono essere collegati a un PC.

Comfort

Potrebbe sembrare stupido, ma tenere in mano un controller per ore può risultare veramente scomodo alla lunga, portando non solo a un peggioramento in termini di performance, ma anche all’insorgenza di vere e proprie vesciche e calli dovuti alla frizione continua sui tasti. Il pad deve essere quindi il più comodo possibile: la prima cosa a cui dovete tener conto è il grip, ovvero la certezza che il controller rimanga stabilmente tra le vostre mani senza scivolare al minimo accenno di sudore.

Il secondo elemento fondamentale è il desgn: se possibile, testate come le vostre dita si posizionano sul controller, controllatene le dimensioni e assicuratevi che non sia troppo grande o troppo piccolo per le vostre mani. Per esempio, i pad ufficiali di Microsoft presentano un grip texturizzato che ne assicura la saldezza nelle mani, mentre i pulsanti sono posizionati in modo da assicurare la massima comodità ed ergonomia durante le sessioni di gioco; lo stesso discorso vale (seppur con un posizionamento diverso dei bottoni) con il DualSense di Sony, che include anche una serie di caratteristiche aggiuntive che lo rendono ancor più completo — e di cui parleremo tra poco —.

Ergonomia

Come abbiamo accennato nell’introduzione, esistono tantissime tipologie di controller differenti, ideati per generi di giochi o piattaforme specifiche. In base al vostro interesse dovrete quindi capire il modello più adatto a voi, oppure sceglierne più di uno per assecondare tutti i vostri gusti; ad esempio, se siete fan dei picchiaduro potreste optare per arcade stick, ovvero una periferica che ricalca i pulsanti di un cabinato arcade, mentre se giocate in modo competitivo il nostro suggerimento è quello di acquistare un controller Pro.

Facciamo però un passo indietro, e passiamo in rassegna velocemente le varie tipologie di controller esistenti sul mercato:

Controller Xbox

Che voi lo abbiate ottenuto acquistando una Xbox One o una Xbox Series X | S, o che desideriate comprarlo separatamente, potrete utilizzare il controller wireless di Microsoft con qualsiasi PC abbia Windows 10 o 11. Vi basterà infatti collegare il pad tramite un cavo USB e il gioco è fatto, non dovrete installare nessun driver o accoppiare i dispositivi; inoltre, nel caso dei controller più recenti potrete connetterli anche tramite Bluetooth semplicemente dalle impostazioni del vostro computer.

Controller PlayStation

Anche il DualShock della PS4 e il DualSense della PS5 possono essere connessi al PC via USB o Bluetooth e possono essere utilizzati con la maggior parte dei giochi. Inoltre, Steam mette a disposizione anche il PlayStation Configuration Support nel menu delle impostazioni dei comandi in modo tale da permettere agli utenti di settare i tasti del pad Sony alla pari di uno per Xbox.

Controller Nintendo Switch

Anche i Joy-Con della Switch possono essere connessi al PC, ma l’operazione è più complessa: sono infatti ottimi per la console di casa Nintendo, ma non hanno la stessa solidità o controlli direzionali come i controller per Xbox i PlayStation. Se però volete utilizzare lo stesso pad in più piattaforme vi consigliamo lo Switch Pro Controller, che può essere connesso al computer grazie all’opzione Switch Pro Configuration Support di Steam (o tramite l’adattatore wireless 8Bitdo per i giochi non presenti su Steam).

Controller di terze parti

Dato che i controller prodotti dalle case principali come Microsoft, Sony e Nintendo costano di più, se volete risparmiare dovrete optare sulle opzioni offerte dalle aziende terze-parti. Sul mercato esistono ovviamente centinaia di modelli diversi con prezzi che possono essere molto bassi o molto alti in base alle caratteristiche o alle qualità, quindi sta a voi decidere quali sono gli elementi su cui volete puntare: wireless, via cavo, con luci RGB e pulsanti programmabili sono infatti solo alcune delle caratteristiche che i pad possono presentare.

Controller Pro

Se giocate in modo competitivo o semplicemente volete che le vostre performance di gioco siano le più alte possibili, la miglior opzione per voi sono i controller Pro, i quali presentano un maggior numero di pulsanti e analogici con cui eseguire combo o short-cut velocemente. I più famosi sono sicuramente il DualSense Edge di Sony e il Controller Wireless Elite di Microsoft, ma in commercio ne esistono molti altri con caratteristiche differenti.

Quanto costa un controller?

Quando si parla di controller, il prezzo può variare di molto in base al modello. Esistono infatti controller molto economici che presentano pochi tasti e sono quindi adatti per lo più al retrogaming, mentre i pad “tradizionali” possono andare dai 20,00€ in su, fino ad arrivare persino ai 200,00€ per quelli pro.

In linea generale, i controller via cavo costano molto meno rispetto a quelli wireless, quindi se volete risparmiare e non vi interessa particolarmente dover rimanere collegati costantemente alla vostra console o PC vi consigliamo di optare su quella categoria. Vi sono poi i pad di terze parti, che risultano nella maggior parte dei casi più economici rispetto a quelli ufficiali di Microsoft, Sony e Nintendo; in questo caso dovete però prestare attenzione alla qualità del prodotto che intendete acquistare, dato che un articolo scadente potrebbe risultare in una perdita di soldi.

Sta a voi dunque scegliere un budget in base alle vostre esigenze, anche se noi vi consigliamo di non spendere meno di 40,00€ se desiderate un pad dal buon rapporto qualità-prezzo che vi consenta di giocare in tranquillità senza rischiare di soffrire di ritardi di imput o deterioramenti dopo pochi utilizzi.

Il miglior controller sul mercato

