Miglior volante da gaming marzo 2020

Qual è il miglior volante da gaming? I volanti da gaming sono indispensabili per aumentare le sensazioni di guida e il totale senso di immersione che i migliori racing games sono in grado di offrire. Quello in questione è però un settore incredibilmente tecnico e complesso, il quale andrebbe sviscerato a dovere prima di cimentarsi nell’acquisto di un set completo. I modelli che le varie aziende rinomate hanno messo sul mercato sono infatti tantissimi e si adattano ad ogni fascia di utenza, dai neofiti esploratori con grandissima voglia di cominciare, ai più smanettoni dotati di budget illimitato che non si pongono alcun limite e puntano il tutto sulla qualità costruttiva, design all’avanguardia e comfort.

Per cui, in questo articolo suggeriremo diverse opzioni per ogni categoria di utenza, in modo da agevolarvi ed indirizzarvi verso il prodotto più adatto alle vostre esigenze.

Il miglior volante per PlayStation 4 e PC

Il modello Thrustmaster T-GT è un volante praticamente perfetto per delle sessioni di gioco su PlayStation 4. L’esperienza che è in grado di offrire è molto immersiva e simulativa, e la costruzione dei materiali è di primissima qualità, complice l’ottimo grip sullo sterzo che facilità le manovre più complesse da effettuare. È munito inoltre della tecnologia force feedback, veramente indispensabile se ricercate delle sensazioni il più possibile vicine a quelle che avreste a bordo della vostra autovettura. Questa tecnologia, in sostanza, tenta di restituire tutto quello che dalle ruote dell’auto arriva al volante, quella sensazione che soprattutto i patentati conoscono molto bene, che vede lo sterzo ritornare automaticamente alla posizione iniziale man mano che le ruote si spostano.

È completamente rivestito in pelle e ha quattro selezioni rotanti, dodici posizioni, due mini stick e leve del cambio. A differenza di molti altri prodotti, la pedaliera – oltre ad essere realizzata in metallo – è munita anche della frizione e i tre pedali possono essere regolati sia per quanto concerne la distanza che l’altezza. Tutto questo viene venduto ad un prezzo di circa 600 euro, che non è affatto male considerata la piena compatibilità con i PC e le caratteristiche sopracitate

Il miglior volante per Xbox One e PC

Thrustmaster è un’azienda che non ha bisogno di presentazioni. Soprattutto in ambito PC ha realizzato moltissime periferiche di primissima qualità, motivo per cui vi proponiamo questo volante per Xbox One e PC che risponde al nome di Thrustmaster TMX Pro.

Il volante, venduto a 240 euro circa, è paragonabile al Logitech G29 che vi abbiamo consigliato per PlayStation 4 e PC sia per quanto riguarda il comfort generale che per l’ottima qualità dei materiali. Anche in questo caso troverete una pedaliera completa di frizione e uno sterzo con un diametro leggermente più ampio.

Il miglior volante a prezzo budget

Il vostro volante si è rotto e non volete spendere molto per averne un altro? La soluzione potrebbe essere l’acquisto di Hori RWA Apex, davvero ottimo come rapporto qualità/prezzo. Nonostante costi appena 90 euro è infatti molto preciso, sensibile e compatibile con tutti i giochi rilasciati, a patto che supportino tali periferiche.

Il modello, essendo stato originariamente rilasciato per PlayStation 3 è un po’ datato, ma non per questo di scarsa qualità: i materiali sono leggeri e di buona fattura, il design dello sterzo è minimale – ricordando per certi versi quello di una vera autovettura – e la pedaliera è semplice da configurare (purtroppo è sprovvista di frizione). Insomma, nonostante qualche limite, con 90 euro circa vi porterete a casa un prodotto efficace e compatibile con PlayStation 4, PlayStation 3 e PC.

Il miglior volante per qualità-prezzo

Una delle preoccupazioni più grandi per i neofiti e tutti coloro i quali vorrebbero lanciarsi in queste fantastiche simulazioni è il prezzo; si ha paura di dover sborsare una fortuna per un prodotto che probabilmente sarà anche piuttosto complicato da gestire. Tutto ciò in parte è vero: i prezzi non sono affatto bassi, a meno di non buttarsi su prodotti scadenti che potrebbero persino risultare più complicati dei più costosi. Altro fattore da tenere in considerazione è la community dietro un prodotto che, nel caso del Logitech G29 che abbiamo selezionato, è molto attiva e sempre disposta a suggerire le corrette impostazioni per ogni titolo, talvolta anche per specifiche autovetture.

Questo modello viene venduto insieme ad una pedaliera completa di frizione e come per la maggior parte dei modelli non c’è il cambio (può essere acquistato separatamente). In ogni caso non si tratta di un acquisto obbligatorio, poiché il volante è fornito di due leve per il cambio, ma chiaramente se il vostro intento è quello di simulare il più possibile è il caso di comprarlo.

Per quanto riguarda la rotazione del volante si raggiungono circa 360 gradi, configurabili a proprio piacimento dal software contenuto insieme al prodotto, in modo da trovare il giusto bilanciamento e magari aumentare anche il realismo. Da considerare è il fatto che la forma dello sterzo non sia adatta per tutti i giochi, ad esempio Formula 1, il quale richiede un volante decisamente più snello. Si tratta comunque di un appunto piuttosto marginale, un limite che non vi impedirà di giocare ai migliori racing games, da Forza Motorsport e Horizon a Gran Turismo Sport.

Infine, per quanto riguarda compatibilità e prezzo, sappiate che è disponibile in due versioni: PlayStation 4-PC con il nome di G29 e Xbox One-PC con il nome di G920, per cui fate attenzione ai link che vi lasciamo qui sotto. Il prezzo è invece più o meno identico e si aggira intorno ai 220 euro.