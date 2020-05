Giochi di corse, i migliori | Maggio 2020

Nel firmamento dei generi videoludici a prendersi un posto di rilievo sono sicuramente i giochi di corse, ossia quel grandissimo insieme di titoli che ci permettono di lanciarci in maniera più o meno seriosa in tutta una serie di competizioni a bordo di qualche vettura. Tra simulativi, arcade e kart game gli amanti del genere hanno praticamente solo l’imbarazzo della scelta e se siete tra questi numerosi appassionati negli ultimi anni avrete quindi molto probabilmente provato un po’ di tutto. Per meglio guidarvi in questa fitta selva di titoli abbiamo quindi pensato di analizzare a fondo il mercato e di trovare quelli che ad oggi sono i migliori giochi di corse in esso presenti, qualsiasi siano le vostre esigenze.

Se di racing game e affini ne avete oramai abbastanza e siete quindi alla ricerca di altri generi a venire in vostro soccorso sono i nostri articoli dedicati ai migliori sparatutto e ai migliori giochi di ruolo. Bando però ora alle ciance e immergiamoci insieme in questa variopinta carrellata tra i migliori giochi di corse ad oggi sul mercato.

I migliori giochi di corse

Forza Horizon 4

Piattaforma: PC, Xbox One

Non potevamo che iniziare questa ricca carrellata tra i migliori giochi di corse se non con una saga che negli anni ha saputo migliorarsi sempre più, raggiungendo capitolo dopo capitolo livelli d’eccellenza inauditi. Se cercate un titolo completo, colmo di vetture, cose da fare e un aspetto tecnico dirompente troverete in Forza Horizon 4 un vero e proprio capolavoro, un qualcosa capace di ridefinire letteralmente i capisaldi di un genere. L’unico problema di Forza Horizon 4 è che, ahimè, non è disponibile né su PlayStation 4 né tantomeno su Nintendo Switch. Se siete dei felici possessori di PC o Xbox One e non lo avete ancora fatto, fidatevi di noi e recuperatelo: ne vale assolutamente la pena.

» Clicca qui per acquistare Forza Horizon 4 su Amazon

» Clicca qui per acquistare Forza Horizon 4 su GameStop

» Clicca qui per acquistare Forza Horizon 4 su Instant Gaming

Mario Kart 8 Deluxe

Piattaforma: Nintendo Switch

Altro titolo immancabile di questa lunga lista era ovviamente Mario Kart 8 Deluxe, con l’esclusiva per Nintendo Switch che si impone ancor’oggi come un’opera di grandissimo rilievo, in grado di divertire tanto i neofiti del genere quanto gli appassionati più sfegatati dei giochi di corse. Trovare qualcosa di cui lamentarsi su Mario Kart 8 Deluxe è praticamente impossibile e una volta che il vertiginoso ritmo di gioco vi ammalierà sarà veramente difficile staccarcisi. Divertentissimo in solitaria e perfetto in multigiocatore: Mario Kart 8 Deluxe è senza dubbio uno dei migliori giochi di corse ad oggi sul mercato, nonché un titolo imprescindibile per qualsiasi possessore di Nintendo Switch.

» Clicca qui per acquistare Mario Kart 8 Deluxe su Amazon

» Clicca qui per acquistare Mario Kart 8 Deluxe su GameStop

» Clicca qui per acquistare Mario Kart 8 Deluxe su Instant Gaming

DiRT Rally 2.0

Piattaforma: PC, Xbox One, PS4

Se amate quella bellissima disciplina sportiva che è il rally troverete in DiRT Rally 2.0 un vero e proprio sogno ad occhi aperti, un titolo capace di rapirvi e portarvi in uno dei tantissimi tracciati amati e conosciuti dagli appassionati di tale genere di competizioni. Tecnicamente pregevole, dotato di un sistema di guida di tutto rispetto e di una modalità carriera articolata: anche in questo caso i pregi sono veramente tanti e tutti notevolissimi. Se tutto questo però non vi basta e volete ancora di più da DiRT Rally 2.0 sarete lieti di sapere che esiste anche una versione GOTY del titolo, contenente tutti i vari DLC ad oggi rilasciati per il racing game di Codemasters. Fantastico da giocare, bello da vedere e anche contenutisticamente enorme: senza ombra di dubbio alcuno uno dei migliori giochi di corse sul mercato.

» Clicca qui per acquistare DiRT Rally 2.0 Goty Edition per PS4 su Amazon

» Clicca qui per acquistare DiRT Rally 2.0 Goty Edition per Xbox One su Amazon

» Clicca qui per acquistare DiRT Rally 2.0 per PC su Instant Gaming

Crash Team Racing Nitro-Fueled

Piattaforma: Xbox One, PS4, Nintendo Switch

Se avete come il sottoscritto vissuto l’epoca aurea della PlayStation 1 molto probabilmente non avete nessun bisogno di questo consiglio e, anzi, avrete già acquistato la vostra personale copia di Crash Team Racing Nitro-Fueled. In caso contrario se amate i kart game alla Mario Kart Crash Team Racing Nitro-Fueled è un titolo da possedere assolutamente, grazie ad una veste grafica finalmente al passo coi tempi e tutta una serie di chicche di tutto rispetto, in grado di rendere nel complessivo il titolo di Activision uno dei migliori giochi di corse ora come ora presenti sul mercato. Crash Team Racing Nitro-Fueled è un vero e proprio tuffo nel passato, consigliato soprattutto ma non solo per i nostalgici degli anni che furono.

» Clicca qui per acquistare Crash Team Racing Nitro-Fueled per PS4 su Amazon

» Clicca qui per acquistare Crash Team Racing Nitro-Fueled per Xbox One su Amazon

» Clicca qui per acquistare Crash Team Racing Nitro-Fueled per Nintendo Switch su Amazon

MotoGP 20

Piattaforma: PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch

In un periodo come questo, dove purtroppo numerose competizioni sportive e non solo sono state rinviate o, addirittura, annullate MotoGP 20 è un vero e proprio toccasana, una via di fuga capace di farci rivivere le grandissime emozioni del motomondiale anche se solo virtualmente. L’italianissima Milestones quest’anno si è infatti decisamente superata, confezionando per l’occasione un titolo validissimo, ricolmo di modalità di gioco, una veste grafica di tutto rispetto e un modello di guida assolutamente pregevole. MotoGP 20 è il miglior titolo della celebre saga, nonché il miglior gioco di corse ad oggi esistente per gli amanti delle due ruote.

» Clicca qui per acquistare MotoGP 20 per PS4 su Amazon

» Clicca qui per acquistare MotoGP 20 per Xbox One su Amazon

» Clicca qui per acquistare MotoGP 20 per Nintendo Switch su Amazon

» Clicca qui per acquistare MotoGP 20 per PC su Instant Gaming

Forza Motorsport 7

Piattaforma: PC, Xbox One

Se siete degli amanti delle competizioni su pista troverete in Forza Motorsport 7 il nec plus ultra del genere, ossia un titolo assolutamente imperdibile per tutti gli appassionati di tali competizioni. Più di 700 differenti auto, miriadi di piste e centinaia di ore di gioco: Forza Motorsport 7 è un titolo completo sotto ogni aspetto, un’opera in grado di sedurre e ammaliare chiunque avrà tempo e voglia di immergersi nei suoi meccanismi. Purtroppo, così come nel caso di Forza Horizon 4, anche stavolta si tratta di un’esclusiva per PC e Xbox One e Forza Motorsport 7 non è quindi disponibile né su PlayStation 4 né tantomeno su Nintendo Switch.

» Clicca qui per acquistare Forza Motorsport 7 su Amazon

» Clicca qui per acquistare Forza Motrsport 7 su Instant Gaming

Assetto Corsa Ultimate Edition

Piattaforma: PC, Xbox One, PS4

In attesa di Assetto Corsa Competizione, già presente su PC ma in uscita su Xbox One e PS4 il prossimo mese, i numerosi appassionati di giochi di corse simulativi possono trovare in Assetto Corsa Ultimate un titolo validissimo, magari non troppo fresco dal punto di vista tecnico, ma anche decisamente colmo di cose da fare e tecnicismi a non finire. Come suggerisce quell’Ultimate Edition nel nome, inoltre, si tratta della versione definitiva del titolo e che comprende quindi tutti i vari contenuti aggiuntivi usciti nel tempo per l’opera di Kunos Simulazioni.

» Clicca qui per acquistare Assetto Corsa Ultimate Edition per PS4 su Amazon

» Clicca qui per acquistare Assetto Corsa Ultimate Edition per Xbox One su GameStop

» Clicca qui per acquistare Assetto Corsa Ultimate Edition per PC su Instant Gaming