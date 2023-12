Migliori controller smartphone (dicembre 2023)

Sempre più spesso il gaming mobile si sta affiancando prepotentemente all’esperienza di gioco più tradizionale. Questo non significa che console e PC verranno rimpiazzate, ma sempre più compagnie videoludiche stanno puntando molto sul portare i propri brand di successo anche sul mercato mobile. Call of Duty,e Genshin Impact sono solo alcuni esempi dei titoli più popolari sbarcati anche su dispositivi iOS e Android, e per godere al meglio di queste esperienze in tutta portabilità farebbe più che comodo un controller smartphone dedicato.

Nell'aggiornamento di dicembre 2023 abbiamo aggiornato tutti i link che rimandano allo store così da assicurarvi sempre le migliori offerte disponibili in rete.

I comandi touch di base su ogni smartphone, in effetti, non sono comodi per tutti i giocatori, soprattutto se si arriva dal gaming su console o PC. Ad accorrere in soccorso di questi giocatori, però, ci sono tutta una serie di prodotti atti ad agevolare di molto l’esperienza di gioco sui vostri dispositivi mobile. Attualmente c’è parecchia scelta sul mercato e adatta a tutte le esigenze. Ma non perdiamo tempo e vediamo insieme quali sono i migliori controller per smartphone da acquistare online.

Come scegliere un controller per smartphone?

Ad oggi esistono una miriade di smartphone sul mercato e ognuno di essi, con forme e dimensioni diverse, riescono a supportare meglio alcuni controller piuttosto che altri. Per questo non tutti i supporti per il gaming sono per forza di cose adatti a tutti gli smartphone presenti ad oggi. A questo dato di fatto va aggiunto anche l'elemento giocatori; ognuno con le proprie abitudini e preferenze da tenere assolutamente conto nel momento in cui si è intenzionati ad acquistare un controller per smartphone per fiondarsi in questo tipo di esperienza videoludica. Inoltre, se volete avere delle informazioni più esaustive su come scegliere il controller perfetto per voi, vi invitiamo a leggere il nostro articolo dedicato.

Le caratteristiche da tenere in considerazione

Come avrete notato, nel mercato sono presenti svariati controller smartphone di ottima qualità; come scegliere dunque il migliore per le vostre necessità? Ci sono alcune caratteristiche da tenere in considerazione come punto di partenza: per prima cosa vi sono le dimensioni, che hanno un'impatto sia sulla comodità d'uso che sulla portabilità; se infatti viaggiate spesso, potreste favorire un controller richiudibile che occupa poco spazio in valigia o nello zaino.

In secondo luogo vi sono la quantità di pulsanti: vi abbiamo presentato controller con molti tasti come il Backbone One e altri più essenziali come l'8Bit Do Zero 2; sta a voi scegliere quello che preferite in base ai titoli che volete giocare maggiormente.

Infine, dovete tenere in considerazione la tipologia di collegamento, dato che esistono controller smartphone sia via cavo che wireless; la prima categoria vi assicura la connessione costante, ma ovviamente occuperà quella porta nel vostro cellulare e ridurrà la compatibilità qualora il vostro smartphone non abbia l'uscita adatta (generalmente la Type-C). I controller wireless sono invece più compatibili, ma possono presentare lievi ritardi nella registrazione dei comandi, e ovviamente hanno bisogno di essere ricaricati, quindi potrebbero darvi problemi se intendete portarli con voi in lunghi viaggi.

Come collegare un controller allo smartphone?

Partiamo con una buona notizia: se siete già in possesso di una console della famiglia PlayStation o Xbox non vi serve sborsare nemmeno un centesimo. Tramite il collegamento Bluetooth, infatti, sarete in grado di connettere i vostri controller per console direttamente al vostro smartphone. Facendo così, oltre che a risparmiare, vi ritroverete a giocare con un controller che già conoscete, senza dover riprendere le giuste misure sulla collocazione dei tasti. Se state cercando i migliori controller console, date un'occhiata alla nostra guida ai controller PRO.

Controller mobile dedicati di ogni brand

Ci sono molte compagnie che creano controller per smartphone totalmente ad-hoc per migliorare questo tipo di esperienza di gioco mobile. Ogni brand ha i propri standard qualitativi e di design, perciò, il consiglio che vi diamo è quello di comparare i vari modelli proposti sul mercato comparandoli sempre alle vostre esigenze. Nella maggior parte dei casi, ormai, la composizione dei tasti è sempre la medesima e può differire magari nel posizionamento degli analogici o dei dorsali, ma a grandi linee tutti i controller seguono ormai uno standard a dir poco affermato che spesso si rifà ai controller console più conosciuti.

Tra i brand più conosciuti sul mercato non possiamo non citare Razer, da sempre uno dei colossi per quanto riguarda la realizzazione di hardware di gran qualità per giocare. Anche su smartphone esistono diversi prodotti brandizzati Razer, e alcuni di essi sono perfetti per chi è in cerca dell'esperienza definitiva su dispositivi mobile. Il perfetto esempio di questo genere di prodotti è senza ombra di dubbio il Razer Kishi.

Controller ibridi

C’è anche una terza scelta da tenere in conto: quella dei controller ibridi. In questo caso parliamo di pad particolari che danno la possibilità ai giocatori di premere dei tasti fisici da un lato e i comandi touch dello smartphone dall’altro. A differenza dei pad più tradizionali, la scelta ibrida presenta meno tasti e una sola levetta analogica.

Il supporto per controller

Giocare su dispositivi mobile può sembrare molto simile all'esperienza ludica provata su console, o su PC tramite un pad, ma ci sono delle differenza sostanziali. Per questo sebbene i controller smartphone sembrino in tutto e per tutto dei pad tradizionali hanno bisogno di una serie di accessori indispensabili per chiunque voglia approcciarsi a una sessione di gioco mobile.

Uno dei più importanti è sicuramente il supporto per il telefono. Di solito si tratta di un pezzo di platica dura che permette di agganciare il proprio smartphone al controller di godere in tutta comodità delle varie esperienze di gioco. Questi supporti talvolta sono implementati direttamente nel controller, mentre altre volte sono dei veri e propri accessori che vanno acquistati in separata sede.

Ci sono controller per smartphone, però, che non hanno bisogno di alcun supporto perchè ideati seguendo la filosofia introdotta da Nintendo Switch. Il Razer Kishi, per esempio, si presenta esattamente in formato Joy-Con, e basta inserire i due pad alle estremità del proprio smartphone per farlo diventare una perfetta macchina da gioco portatile.

Cosa giocare con un controller smartphone?

Nonostante in linea generali tutti i titoli presenti sullo store del vostro smartphone siano compatibili con il controller, alcuni titoli sono pensati appositamente per questo tipo di gaming. Per esempio, un gioco puzzle come Candy Crush sarà molto limitante per un controller; molto più adatti sono invece gli sparatutto in prima persona come Call of Duty, i platform e gli RPG come Genshin Impact, dove sono presenti tanti comandi e per questo avrete bisogno di più pulsanti.

Quanto costa un controller smartphone?

Il prezzo di un controller smartphone varia a seconda della marca, delle caratteristiche e del luogo in cui viene acquistato. In generale, i controller smartphone più economici costano intorno ai 20 euro, mentre i più costosi possono arrivare a costare anche più di 100 euro. Diversi fattori possono influenzare il prezzo di un controller smartphone. Innanzitutto, la marca del controller gioca un ruolo significativo: alcune marche, come Sony o Microsoft, tendono a essere più costose rispetto ad aziende meno conosciute.

Le caratteristiche del controller sono un altro fattore determinante: i modelli con funzioni aggiuntive, come la connettività Bluetooth o Wi-Fi, solitamente hanno un costo superiore rispetto a quelli più semplici con una sola porta USB. Infine, il luogo di acquisto può incidere sul prezzo finale: i controller acquistati online tendono ad essere più economici rispetto a quelli acquistati in negozi fisici. Se stai cercando un controller smartphone economico, puoi trovare molti modelli disponibili sul mercato. Tuttavia, se desideri un controller con funzionalità avanzate, dovrai essere disposto a spendere di più.