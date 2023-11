Giochi in uscita 2023 (e oltre)

Volete conoscere tutti, ma proprio tutti i giochi in uscita 2023? Questo articolo è stato pensato per tenere traccia di tutte le uscite, in maniera tale da darvi un'indicazione chiara e precisa di tutte le escite videoludiche sul mercato mese per mese. Nel pezzo indicheremo le piattaforme dove il singolo titolo sbarcherà durante un mese specifico, specificando anche se arriverà su Xbox Game Pass al day one (che di questi tempi, è sempre meglio chiarirlo). L'obbiettivo è avere un quadro generale dei titoli più importanti previsti nel corso dell'anno (e non solo), così da poter valutare in maniera più oculata i vostri acquisti.

Il 2023 è già partito notevolmente bene grazie a opere come i remake di Dead Space e Resident Evil 4, ma anche con Hi-Fi Rush, Dead Island 2, Diablo IV e Final Fantasy XVI. Un bel po' di videogiochi che non sono altro che un bell'antipasto per quello che arriverà nella seconda parte dell'anno: Starfield, Amored Core 6, Marvel's Spider-Man 2, Baldur's Gate III e tanti altri. Insomma, il divertimento non mancherà di certo. Non allarmatevi se ora vedete alcuni mesi vuoti, certamente durante le prossime settimane verranno confermate altre date che ci permetteranno di riempire gli spazi vuoti. A prescindere dalla piattaforma che avete, siamo convinti che riuscite a giocare a un bel numeri di videogiochi grazie ai giochi in uscita 2023.

Data di uscita Gioco PC PS4 PS5 Xbox One Xbox Series X Switch Xbox Game Pass Day One Dove acquistarlo 02/11/2023 Star Ocean The Secon Story R ✔ ✔ ✔ ✔ DIGITALE 03/11/2023 WarioWare MoveIT ✔ AMAZON 03/11/2023 Quantum Error ✔ ✔ DIGITALE 03/11/2023 EA Sports WRC ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ AMAZON 06/11/2023 The Invincible ✔ ✔ ✔ DIGITALE 06/11/2023 Football Manager 2024 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ AMAZON 09/11/2023 Like a Dragon: GAIDEN ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ DIGITALE 10/11/2023 Call of Duty Modern Warfare III ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ AMAZON 14/11/2023 Hogwarts Legacy ✔ AMAZON 17/11/2023 Persona 5 Tactica ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ AMAZON 17/11/2023 Super Mario RPG ✔ AMAZON

Giochi in uscita 2023 - quali giochi usciranno nel 2023?

Gennaio 2023

Data di uscita Gioco PC PS4 PS5 Xbox One Xbox Series X Switch Xbox Game Pass Day One Dove Acquistarlo 12/01/2023 Lone Ruin ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ STORE DIGITALE 13/01/2023 One Piece Odyssey ✔ ✔ ✔ ✔ AMAZON 19/01/2023 Persona 4 Golden ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ STORE DIGITALE 19/01/2023 Persona 3 Portable ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ STORE DIGITALE 20/01/2023 Fire Emblem: Engage ✔ AMAZON 20/01/2023 Monster Hunter Rise ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ STORE DIGITALE 24/01/2023 Forspoken ✔ ✔ AMAZON 27/01/2023 Dead Space Remake ✔ ✔ ✔ AMAZON 31/01/2023 Age of Empires II: Definitive Edition ✔ ✔ STORE DIGITALE 31/01/2023 Season: A letter to the Future ✔ ✔ ✔ STORE DIGITALE

Febbraio 2023

Data di uscita Gioco PC PS4 PS5 Xbox One Xbox Series X Switch Xbox Game Pass Day One Dove acquistarlo 02/02/2023 Deliver Us Mars ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ STORE DIGITALE 10/02/2023 Hogwarts Legacy ✔ ✔ ✔ AMAZON 14/02/2023 Blanc ✔ STORE DIGITALE 14/02/2023 Wanted: Dead ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ STORE DIGITALE 15/02/2023 Returnal ✔ STORE DIGITALE 17/02/2023 The Settlers: New Allies ✔ STORE DIGITALE 17/02/2023 Tales of Symphonya Remastered ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ AMAZON 17/02/2023 Wild Hearts ✔ ✔ ✔ AMAZON 21/02/2023 Atomic Heart ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ AMAZON 21/02/2023 Like a Dragon: Isshin! ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 22/02/2023 After The Fall ✔ STORE DIGITALE 22/02/2023 Digimon World ✔ ✔ STORE DIGITALE 22/02/2023 Horizon Call of The Mountain ✔ AMAZON 22/02/2023 PS VR 2 ✔ AMAZON 23/02/2023 Blood Bowl 3 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ STORE DIGITALE 23/02/2023 Company of Heroes 3 ✔ STORE DIGITALE 23/02/2023 Sons of The Forest ✔ STORE DIGITALE 24/02/2023 Atelier Ryza 3 ✔ ✔ ✔ ✔ STORE DIGITALE 24/02/2023 Kirby Return to Dream Land Deluxe ✔ STORE DIGITALE 24/02/2023 Octopath Traveler II ✔ ✔ ✔ ✔ AMAZON 28/02/2023 Destiny 2: Lightfall ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ AMAZON 28/02/2023 Scars Above ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ STORE DIGITALE

Marzo 2023

Data di uscita Gioco PC PS4 PS5 Xbox One Xbox Series X Switch Xbox Game Pass Day One Dove acquistarlo 03/03/2023 Wo long: Fallen Dynasty ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ AMAZON 09/03/2023 Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ STORE DIGITALE 09/03/2023 Oni: Road to be the Mightiest Oni ✔ ✔ ✔ ✔ STORE DIGITALE 14/03/2023 The Legend of Heroes: Trails to Azure ✔ ✔ ✔ ✔ STORE DIGITALE 14/03/2023 Valheim ✔ ✔ ✔ STORE DIGITALE 17/03/2023 WWE 2K23 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ STORE DIGITALE 17/03/2023 Bayonetta Origins ✔ AMAZON 21/03/2023 Tchia ✔ ✔ ✔ STORE DIGITALE 22/03/2023 Have a Nice Death ✔ ✔ STORE DIGITALE 23/03/2023 Storyteller ✔ ✔ STORE DIGITALE 24/03/2023 Resident Evil 4 Remake ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ AMAZON 28/03/2023 MLB THE SHOW ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ AMAZON 28/03/2023 The Last of Us Part I ✔ STORE DIGITALE 28/03/2023 Crime Boss: Rockay City ✔ ✔ ✔ STORE DIGITALE

Aprile 2023

Data di uscita Gioco PC PS4 PS5 Xbox One Xbox Series X Switch Xbox Game Pass Day One Dove acquistarlo 04/04/2023 Road 96: Mile 0 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ STORE DIGITALE 04/04/2023 Hogwarts Legacy ✔ ✔ AMAZON 04/04/2023 Meet your Maker ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ STORE DIGITALE 06/04/2023 Everspace 2 ✔ ✔ STORE DIGITALE 11/04/2023 Tron Identity ✔ ✔ STORE DIGITALE 12/04/2023 Ghostwire Tokyo ✔ ✔ STORE DIGITALE 14/04/2023 Mega Man Battle Network Legacy Collection ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ STORE DIGITALE 18/04/2023 Minecraft Legends ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ AMAZON 19/04/2023 Horizon Forbidden West: Burning Shores ✔ STORE DIGITALE 20/04/2023 Coffee Talk Episode 2 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ STORE DIGITALE 20/04/2023 DNF DUEL ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ STORE DIGITALE 20/04/2023 Stray Blade ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ AMAZON 21/04/2023 Advance Wars 1+2 ✔ STORE DIGITALE 21/04/2023 Dead Island 2 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ AMAZON 25/04/2023 Strayed Lights ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ STORE DIGITALE 26/04/2023 Afterimage ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ STORE DIGITALE 27/04/2023 The Last Case of Benedict Fox ✔ ✔ ✔ ✔ STORE DIGITALE 28/04/2023 Star Wars: Jedi Survivor ✔ ✔ ✔ AMAZON

Maggio 2023

Data di uscita Gioco PC PS4 PS5 Xbox One Xbox Series X Switch Xbox Game Pass Day One Dove acquistarlo 02/05/2023 Age of Wonders 4 ✔ ✔ ✔ STORE DIGITALE 02/05/2023 Redfall ✔ ✔ ✔ AMAZON 05/05/2023 Hogwarts Legacy ✔ ✔ AMAZON 08/05/2023 Darkest Dungeon 2 ✔ STORE DIGITALE 12/05/2023 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ✔ AMAZON 16/05/2023 Amnesia The Bunker ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ STORE DIGITALE 18/05/2023 Endless Dungeon ✔ ✔ ✔ ✔ STORE DIGITALE 19/05/2023 LEGO 2K Drive ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ AMAZON 23/05/2023 Farming Simulator 23 ✔ STORE DIGITALE 23/05/2023 Miasma Chronicles ✔ ✔ ✔ STORE DIGITALE 23/05/2023 Suicide Squad: Kill The Justice League ✔ ✔ ✔ AMAZON 25/05/2023 The Lord of the Rings: Gollum ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ AMAZON 30/05/2023 System Shock ✔ STORE DIGITALE

Giugno 2023

Data di uscita Gioco PC PS4 PS5 Xbox One Xbox Series X Switch Xbox Game Pass Day One Dove acquistarlo 01/06/2023 Etrian Odyssey Origin Collection ✔ ✔ STORE DIGITALE 02/06/2023 Street Fighter 6 ✔ ✔ ✔ AMAZON 06/06/2023 Diablo IV ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ AMAZON 06/06/2023 Amnesia: The Bunker ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ STORE DIGITALE 08/06/2023 MotoGP 23 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ AMAZON 12/06/2023 Front Mission 2 Remake ✔ STORE DIGITALE 13/06/2023 Dordogne ✔ ✔ ✔ ✔ STORE DIGITALE 15/06/2023 Goodbye Volcano High ✔ ✔ ✔ STORE DIGITALE 16/06/2023 Park Beyond ✔ 16/06/2023 F1 2023 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ STORE DIGITALE 20/06/2023 Crash Team Rumble ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ AMAZON 20/06/2023 Aliens : Dark Descent ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ STORE DIGITALE 20/06/2023 The Elder Scrolls Online: Necrom ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ AMAZON 22/06/2023 Final Fantasy XVI ✔ ✔ AMAZON

Luglio 2023

Data di uscita Gioco PC PS4 PS5 Xbox One Xbox Series X Switch Xbox Game Pass Day One Dove acquistarlo 06/06/2023 Gylt ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ STORE DIGITALE 07/07/2023 The Legend of Heroes: Trails Into Reverie ✔ ✔ ✔ AMAZON 12/07/2023 Oxenfree II ✔ ✔ ✔ ✔ STORE DIGITALE 14/07/2023 Exoprimal ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ AMAZON 20/07/2023 Immortals of Aveum ✔ ✔ ✔ AMAZON 20/07/2023 Ratchet & Clank Rift Apart ✔ STORE DIGITALE 21/07/2023 Pikmin 4 ✔ AMAZON 28/07/2023 Disney Illusion Island ✔ STORE DIGITALE

Agosto 2023

Data di uscita Gioco PC PS4 PS5 Xbox One Xbox Series X Switch Xbox Game Pass Day One Dove acquistarlo 03/08/2023 Baldur's Gate 3 ✔ STORE DIGITALE 08/08/2023 Tower of Fantasy ✔ STORE DIGITALE 10/08/2023 Atlas Fallen ✔ ✔ ✔ AMAZON 10/08/2023 Stray ✔ ✔ ✔ STORE DIGITALE 15/08/2023 Everspace 2 ✔ ✔ ✔ STORE DIGITALE 17/08/2023 Vampire Survivors ✔ ✔ ✔ STORE DIGITALE 18/08/2023 The Texas Chainsaw Massacre ✔ ✔ ✔ STORE DIGITALE 20/08/2023 Goodbye Volcano High ✔ ✔ ✔ STORE DIGITALE 22/08/2023 Fort Solis ✔ ✔ STORE DIGITALE 22/08/2023 Immortals of Aveum ✔ ✔ ✔ AMAZON 24/08/2023 Blasphemous 2 ✔ ✔ ✔ ✔ STORE DIGITALE 24/08/2023 Ride 5 ✔ ✔ ✔ AMAZON 25/08/2023 Armored Core 6 Rubicon Protocol ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ AMAZON 29/08/2023 Sea of Stars ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ STORE DIGITALE 29/08/2023 Under the Waves ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ STORE DIGITALE 29/08/2023 Samba de Amigo Party Central ✔ STORE DIGITALE 30/08/2023 Daymare Sandcastle ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ STORE DIGITALE

Settembre 2023

Data di uscita Gioco PC PS4 PS5 Xbox One Xbox Series X Switch Xbox Game Pass Day One Dove acquistarlo 06/08/2023 Baldur's Gate 3 ✔ STORE DIGITALE 06/09/2023 Starfield ✔ ✔ ✔ AMAZON 14/06/2023 The Crew: Motorfest ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ AMAZON 19/09/2023 Mortal Kombat 1 ✔ ✔ ✔ AMAZON 19/06/2023 Lies of P ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ AMAZON 20/06/2023 Cyberpunk 2077: Phantom liberty ✔ ✔ ✔ STORE DIGITALE 21/06/2023 Payday 3 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ AMAZON 23/06/2023 Bud Spencer and Terence Hill Slap and Beans 2 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ STORE DIGITALE 29/06/2023 COCOON ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ STORE DIGITALE 29/06/2023 EA Sports FC 24 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ STORE DIGITALE

Ottobre 2023

Data di uscita Gioco PC PS4 PS5 Xbox One Xbox Series X Switch Xbox Game Pass Day One Dove acquistarlo 06/10/2023 Disgaea 7 ✔ ✔ ✔ ✔ STORE DIGITALE 10/10/2023 Forza Motorsport ✔ ✔ ✔ AMAZON 12/10/2023 Asassin's Creed Mirage ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ AMAZON 13/10/2023 Lords of the Fallen ✔ ✔ ✔ AMAZON 17/10/2023 Alan Wake 2 ✔ ✔ ✔ STORE DIGITALE 19/10/2023 Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ AMAZON 20/10/2023 Super Mario Bros. Wonder ✔ AMAZON 20/10/2023 Marvel's Spider-Man 2 ✔ AMAZON 21/10/2023 Cities Skyline II ✔ ✔ ✔ ✔ STORE DIGITALE 24/10/2023 Metal Gear Solid Master Collection VOL.1 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ AMAZON

Data di uscita Gioco PC PS4 PS5 Xbox One Xbox Series X Switch Xbox Game Pass Day One Dove acquistarlo 02/11/2023 Star Ocean The Secon Story R ✔ ✔ ✔ ✔ DIGITALE 03/11/2023 WarioWare MoveIT ✔ AMAZON 03/11/2023 Quantum Error ✔ ✔ DIGITALE 03/11/2023 EA Sports WRC ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ AMAZON 06/11/2023 The Invincible ✔ ✔ ✔ DIGITALE 06/11/2023 Football Manager 2024 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ AMAZON 09/11/2023 Like a Dragon: GAIDEN ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ DIGITALE 10/11/2023 Call of Duty Modern Warfare III ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ AMAZON 14/11/2023 Hogwarts Legacy ✔ AMAZON 17/11/2023 Persona 5 Tactica ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ AMAZON 17/11/2023 Super Mario RPG ✔ AMAZON

Dicembre 2023

Data di uscita Gioco PC PS4 PS5 Xbox One Xbox Series X Switch Xbox Game Pass Day One Dove acquistarlo 7/12/2023 Avatar: Frontiers of Pandora ✔ ✔ ✔ AMAZON

Giochi in uscita oltre il 2023