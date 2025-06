Il timore che aleggiava da mesi nell'ecosistema Xbox potrebbe presto materializzarsi in una realtà poco gradita agli abbonati. Mentre Microsoft aveva tranquillizzato la propria community escludendo rincari per Game Pass dopo aver già ritoccato verso l'alto i prezzi di console, accessori e videogiochi, alcuni indizi tecnici suggeriscono che la situazione potrebbe essere sul punto di cambiare. La scoperta di elementi nascosti nel codice della piattaforma ha riacceso l'allarme tra gli utenti del servizio in abbonamento.

Gli sviluppatori di Better xCloud, un servizio che ottimizza l'esperienza di streaming per il cloud gaming di Microsoft, hanno individuato una notifica denominata "SubscriptionPriceIncrease" inserita di recente nel codice del sito web Xbox. Questo elemento tecnico, progettato specificamente per avvertire gli utenti di imminenti modifiche tariffarie, rappresenta un segnale inequivocabile delle intenzioni della casa di Redmond. La scoperta, riportata inizialmente su r/GamingLeaksAndRumors, ha immediatamente scatenato discussioni nella community gaming.

A new notification type called "SubscriptionPriceIncrease" has been added to the xCloud website — red // Better xCloud (@redphx.com) 2025-06-13T01:42:14.969Z

La localizzazione di questa notifica all'interno della sezione cloud della piattaforma lascia presagire che l'eventuale aumento interesserebbe principalmente il piano Ultimate di Game Pass. Si tratta del tier più completo del servizio, che include l'accesso al catalogo completo dei giochi, i titoli del primo giorno e le funzionalità di streaming. L'inserimento di codici preparatori per comunicazioni sui prezzi difficilmente trova spiegazioni alternative rispetto a una strategia commerciale già pianificata.

L'assenza di conferme ufficiali da parte di Microsoft non attenua le preoccupazioni degli osservatori del settore. La multinazionale di Redmond ha già dimostrato in passato di non esitare quando si tratta di rivedere le proprie politiche tariffarie, rendendo plausibile uno scenario di rincari anche per il servizio in abbonamento. La tempistica di questa scoperta potrebbe suggerire un annuncio nelle prossime settimane.

Gli esperti del settore consigliano agli utenti interessati di considerare l'acquisto di gift card ai prezzi correnti, una strategia che permetterebbe di bloccare le tariffe attuali prima di eventuali modifiche ufficiali. Questa pratica, già adottata in passato durante precedenti ondate di rincari nel settore gaming, rappresenta una forma di protezione economica per i consumatori più attenti. Le carte regalo dedicate al servizio sono ampiamente disponibili presso i principali rivenditori online.

Il timing di questi possibili aumenti risulta particolarmente significativo considerando il forte investimento che Microsoft ha effettuato nell'arricchimento del catalogo Game Pass durante il 2025. L'anno si è rivelato particolarmente generoso in termini di nuove aggiunte di qualità, con diverse produzioni di alto profilo già integrate nel servizio e altre confermate per i mesi a venire. Questa espansione dell'offerta potrebbe rappresentare la giustificazione commerciale per una revisione delle tariffe.

L'evoluzione della situazione resta sotto stretto monitoraggio da parte degli analisti del settore, mentre la community Xbox attende sviluppi ufficiali che possano confermare o smentire questi segnali premonitori. La presenza di elementi tecnici preparatori nel codice della piattaforma rappresenta tuttavia un indicatore difficilmente ignorabile delle intenzioni strategiche di Microsoft. La questione si inserisce nel più ampio contesto di adeguamento dei prezzi che ha già interessato l'intero ecosistema Xbox, suggerendo una politica aziendale orientata verso una maggiore monetizzazione dei servizi offerti.