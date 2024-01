Migliori occhiali luce blu (gennaio 2024)

Quante volte siete morti di fronte a un boss dei Souls perché vi prudeva un occhio? Quante avete mancato una piattaforma su Crash perché sentivate gli occhi stanchi e affaticati? Tante, ma tranquilli perché succede a tutti i videogiocatori! Sia che siate giovani gamer, sia che siate veterani, qualche volta avrete senz'altro avuto di questi problemi dovuti all'affaticamento visivo da luce blu. Ma che cos'è la luce blu? E a cosa servono gli occhiali anti luce blu che schermano l'occhio e rendono il gaming più piacevole? Andiamo con ordine.

In questo aggiornamento siamo andati a sistemare e a rendere ancor più convenienti i link ai vari articoli proposti, in modo tale da permettervi di acquistare prodotti di ottima qualità senza spendere troppo.

Chi scrive questa guida è un pentito di aver dubitato degli occhiali anti luce blu. Li ho sempre considerati inutili anche se sentivo gli occhi stanchi, affaticati, secchi, ballerini o pruriginosi. Usavo litri di collirio per arginare il problema, ma dopo aver provato gli occhiali anti luce blu però non mi siederei mai più davanti a uno schermo a lavorare o giocare senza indossarli. Ma perché l'occhio si stressa tanto in un'azione tanto semplice come guardare uno schermo? Questo accade perché, anche svolgendo un'attività molto leggera come la lettura di un libro, lo sguardo viene concentrato in un punto preciso, il normale battito che serve a tenere fresco e lubrificato il bulbo oculare si riduce e l'occhio si stressa, provocando non solo fastidi alla vista, ma anche mal di testa.

Ora, se leggere da un libro può risultare stressante, immaginate quando può essere faticoso fissare un girarrosto bollente a circa 50 cm di distanza per almeno 8 ore al giorno. "Stressante è poco!" direte voi, ma chi è che si metterebbe davvero a fissare la griglia di un girarrosto per così tanto tempo? Lo facciamo tutti, ogni giorno, ogni volta che fissiamo uno schermo. Dal monitor del PC, passando alla TV fino allo smartphone. I nostri occhi sono continuamente sottoposti all'effetto della luce blu degli schermi, che li secca e irrita. Un effetto che combinato alla riduzione del battito delle palpebre causa tutti quei fastidi di cui parlavamo sopra. Naturalmente facendo numerose pause e battendo spesso le palpebre il problema si riduce, ma tra una partita e l'altra spesso è difficile rendersi conto del tempo che passa. Quindi come fare per proteggersi?

Gli occhiali anti luce blu sono la "crema solare" contro i raggi blu emessi dagli schermi. Ecco una selezione ordinata per prezzo crescente dei migliori per il gaming, ma che possono essere usati anche in ambito lavorativo. Prima di procedere ricordate che potete dare una svolta anche alla vostra postazione da gaming con una nuova e accessoriata scrivania da gaming oppure con una comoda sedia da gaming.

Come scegliere gli occhiali luce blu per videogiocatori?

Se avete deciso di comprare degli occhiali luce blu da gaming ma non sapete da dove iniziare, ecco una lista di caratteristiche che potrebbero aiutarvi nella scelta.

A cosa servono gli occhiali luce blu?

Gli occhiali contro la luce blu sono progettati per filtrare o bloccare la luce blu proveniente da dispositivi digitali come computer, smartphone, tablet e televisori. Questa luce blu è emessa da schermi elettronici e può influire sul ritmo circadiano del nostro corpo e sulla qualità del sonno, dato che può sopprimere la produzione di melatonina, un ormone che regola il sonno. Gli occhiali luce blu sono dotati, quindi, di lenti speciali che bloccano o filtrano la luce blu dannosa.

Inoltre, alcune persone possono sperimentare affaticamento degli occhi, secchezza o irritazione dopo un'esposizione prolungata alla luce blu emessa dai dispositivi digitali. Gli occhiali luce blu possono anche aiutare a ridurre questi sintomi, fornendo una protezione aggiuntiva agli occhi.

Come sono fatti gli occhiali luce blu?

Se siete abituati a portare gli occhiali sapete già che tipo modello è più adatto al vostro viso, ma se non lo siete vi consigliamo magari di andare in negozio e di provare delle montature che stanno bene con i vostri lineamenti. Ci sono anche siti che permettono di provare gli occhiali online. Certo se cercate semplicemente un modello che vi protegga e se non vi importa dell'eleganza potete prendere una montatura qualsiasi. Cruciale è però che sia leggera e non trascini il vostro naso verso la tastiera, e che abbia nasello e stanghette comodi così da non lasciare segni rossi sulla pelle.

Gli occhiali luce blu funzionano?

La percentuale di schermatura dalla luce blu è importante: per ottenere dei buoni risultati basta già un occhiale che vi schermi del 30-40%, nonostante tutti i modelli che vi abbiamo presentato hanno una percentuale di filtraggio almeno del 90%, che ovviamente è ottimale per ridurre al massimo gli effetti della luce blu come affaticamento e secchezza degli occhi e mal di testa. Se però volete qualcosa di ultra-schermante potete salire senza problemi, esistono modelli che arrivano anche al 100%. Solitamente però le lenti di questi occhiali sono colorate e se volete una visione neutra è bene rimanere sotto una certa percentuale, specie se li usate per il gaming così da non perdere nessun dettaglio.

Di cosa sono fatti gli occhiali luce blu?

Considerate che dovrete tenere gli occhiali sul naso per diverse ore al giorno quindi è bene preferire prodotti leggeri e non troppo spessi, magari in alluminio o legno, che rimangono molto freschi o in plastica-policarbonato. Inoltre anche la flessibilità è importante, solitamente un occhiale in alluminio si adatta meglio al viso ed è più flessibile di uno in plastica.

Quanto costano gli occhiali luce blu?

Come avrete notato, gli occhiali con filtro luce blu non costano minimamente tanto quanto delle lenti comuni per la vista, che vanno ben oltre i 100,00€. Nonostante ciò vi sono modelli che vanno indicativamente dai 10,00€ ai 50,00€, e le differenze stanno soprattutto nel filtraggio e nei materiali impiegati. Spendendo troppo poco rischiate non solo di non ottenere gli effetti desiderati, ma anche di ritrovarvi con una montatura rotta dopo pochi utilizzi. Tutti i modelli che vi abbiamo presentato nella lista hanno un ottimo rapporto qualità/prezzo, quindi sta a voi scegliere l'articolo perfetto in base alle vostre esigenze e, ovviamente, al vostro budget.