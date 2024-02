Migliori Ring Light per streamer (febbraio 2024)

Sia che siate instagrammer, youtuber, influencer, streamer o semplicemente appassionati di condivisione, c'è una cosa che non deve mai mancare nei vostri lavori: l'illuminazione giusta. Senza di essa anche il miglior tutorial di make-up risulterebbe un banale video di trucco, senza una buona luce un monumento imponente come il Colosseo perderebbe di significato, per non parlare poi dello streaming dei vostri giochi, al buio la vostra faccia rischierebbe di essere confusa con una delle tante creature che appaiono nei giochi della serie Souls. Fortunatamente per avere una perfetta illuminazione, in casa o all'aperto, non c'è bisogno di "smarmellare" o "aprire tutto", come ricorda l'indimenticabile Duccio di Boris, ma basta dotarsi di un buon Ring Light per streamer capace di venire incontro ad ogni esigenza.

Nell'aggiornamento di febbraio 2024 abbiamo aggiornato i prodotti e i link per garantirvi sempre il miglior prezzo.

I Ring Light però non sono tutti uguali e, a seconda della tipologia di uso che ne farete, ne esistono di diverse dimensioni e con supporti e funzione che si adattano meglio ad un dispositivo piuttosto che un altro. Proseguiamo subito quindi con la nostra selezione di Ring Light per streamer divisi per prezzo e tipologia d'utilizzo.

Come scegliere un Ring Light per streamer

Se siete streamer alle prime armi e non sapete quale Ring Light può fare al caso vostro, in base ovviamente a quelle che sono le vostre esigenze. Per quanto per alcuni possa trattarsi di una semplice luce, infatti, in realtà sono molti gli aspetti che rendono i vari Ring Light tra di loro molto differenti.

Propendere per quello corretto, in grado di soddisfare tutti i vostri bisogni e necessità, non è quindi una cosa semplicissima e non basta comprare un Ring Light qualsiasi per ottenere i risultati sperati. Proprio per aiutarvi ad orientarvi con meno fatica in questo mare magnum, eccovi di seguito alcune dritte che vi aiuteranno a capire qual è il tipo di anello luminoso più adatto a voi e quali caratteristiche considerare nella scelta.

Tipologia d’uso e grandezza

A cosa serve un Ring Light? Sembra molto scontato ma in realtà la tipologia d’uso è la caratteristica fondamentale nella scelta di un Ring Light. Siete instagrammer e scattate spesso foto dei vostri piatti, delle vostre creazioni o semplicemente del vostro viso? Un Ring Light per telefono o tablet come quello consigliato sopra (inferiore ai 10 cm di diametro) è quello che fa per voi, comodo e poco ingombrante, basta attaccarlo al vostro telefono con una semplice clip per ottenere l’illuminazione desiderata. Cercate un prodotto per tutorial di trucco o lavorate spesso con la webcam del computer? Vi servirà un Ring Light PC, diciamo di almeno 25 cm di diametro. Se invece volete risultare al meglio nelle vostre live o avere una buona luce che vi accompagni durante le dirette gameplay di un gioco, allora è meglio scegliere un Ring Light per lo streaming con almeno 45 cm di diametro, in modo che illumini bene sia il vostro viso ma anche l’ambiente circostante. Infine, se avete un budget più elevato da spendere e volete un prodotto capace di simulare vari tipi di atmosfera grazie alla luce colorata e la possibilità di agganciarlo ovunque, vi consigliamo di scegliere un Ring Light professionale adatto praticamente a tutto e che raggiunge quasi i 50 cm di diametro.

Insomma, il primo aspetto da tenere in considerazione nella scelta di un buon Ring Light è quello relativo al suo diametro, ossia alle sue dimensioni. Come facilmente intuibile, infatti, più è grande la zona che dovrete illuminare, maggiore dovrà essere il diametro del prodotto da voi scelto. Non dimenticate, poi, che molto spesso potreste trovarvi a spostare il Ring Light, magari per fare qualche ripresa in trasferta o altro. Anche in tal caso la dimensione diventa una variabile fondamentale, dato che portarsi in giro un prodotto da 10 cm di diametro è diverso e decisamente più comodo che uno con delle dimensioni nettamente maggiori. Zona di illuminazione e trasportabilità: queste sono quindi in poche parole le due caratteristiche maggiormente collegate a quella che è la grandezza del Ring Light.

Intensità luce

Un'altra caratteristica fondamentale e che cambia sempre a seconda dell'uso che volete farne. Per far risaltare alcuni elementi ad esempio avrete bisogno di una luce fredda, mentre altri richiederanno una luce più calda e intensa. L'intensità della luce viene misurata in K, gradi Kelvin, specifica che potete trovare in ogni ring light. La luce del sole, quella che è classificata come luce naturale è di 5500K, quindi nell'acquisto di un ring light controllate che raggiunga almeno questa caratteristica. La selezione di anelli luminosi da noi proposti varia tra i 2700K fino ad un massimo di 8500K.

Optional inclusi

Una terza caratteristica da valutare sono gli optional offerti. A seconda dell’ambiente o del modo in cui volete utilizzare il ring light avrete infatti bisogno di clip e ganci per appendere l’anello luminoso. Molti dei ring light proposti hanno già questa dotazione di base, così come il cavalletto allungabile utile per posizionare il ring light praticamente ovunque e la valigetta per il trasporto. Mentre altri ring light, i più professionali, hanno dei veri e propri filtri colore e sono anche dimmerabili, ovvero è possibile regolare la tonalità di luce emanata.

Il nostro consiglio è quindi di capire, prima ancora dell’acquisto, di quali accessori per Ring Light si ha bisogno. In tal modo è infatti possibile propendere per bundle e prodotti che già li contengono, in modo tale da risparmiare così anche diverse decine di euro.

Controllo e app

Un qualcosa di fondamentale da valutare nella scelta del proprio ring light è quello che è il suo sistema di controllo. Quasi tutti gli anelli proposti permettono infatti di essere controllati comodamente da smartphone grazie all’applicazione che può essere scaricata dallo store. E se non c’è l’app è presente comunque un telecomando nella confezione con cui regolare la luce. Naturalmente la possibilità di controllare il ring light a distanza va valutata solo nel caso non possiate regolarlo manualmente durante l’utilizzo.

Quanto costa un Ring Light?

Infine, non poteva assolutamente mancare un piccolo paragrafo dedicato a quello che è il prezzo dei migliori ring light per streamer. Il vil denaro è infatti come sempre uno dei principali driver decisionali nel corso di ogni acquisto e anche per tale categoria di prodotto non poteva essere diversamente. Ma quanto costa un Ring Light? Come avrete avuto modo di vedere nei vari ring light per streamer consigliati qui sopra, infatti, la forbice di prezzo è spesso e volentieri ampia, passando da poche decine di euro fino a sopra il centinaio in base a diverse caratteristiche.

Se cercate una soluzione semplice, che faccia esclusivamente luce, ve la caverete quindi con molto meno che qualche prodotto dotato di feature decisamente più avanzate, come la possibilità di essere controllato a distanza tramite app o altro ancora. Ovviamente si tratta di caratteristiche e peculiarità che vanno di pari passo con quelle che sono le esigenze di ognuno: se cercate i migliori ring light per streamer in assoluto, ad esempio, i prodotti che fanno per voi sono ben diversi di quelli consigliati a qualche neofita che vuole cominciare a streammare per divertimento. Insomma, il primo passo è quello di comprendere bene di cosa si ha bisogno, in modo tale di evitare di spendere troppo per prodotti troppo potenti per quello che si cerca o, viceversa, buttare soldi in ring light non dotati delle caratteristiche necessarie.