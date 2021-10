SSD per Xbox Series X|S | I migliori del 2021

La nuova generazione di console ha aperto le proprie porte ormai quasi un anno fa, e di conseguenza negli scorsi mesi abbiamo assistito al lancio di una moltitudine di nuovi titoli. Per godere al massimo di tutte le nuove esperienze videoludiche, la cosa migliore da fare sarebbe affiancare alla vostra piattaforma da gioco un SSD capace di darvi spazio a sufficienza (qui trovate i migliori SSD economici e interni per PS5) per non disinstallare mai i vostri giochi preferiti.

Per questo, se siete possessori di Xbox Series X o Series X questa guida sui migliori SSD da affiancare alle vostre console Microsoft è ciò che fa per voi (trovate anche la guida sui migliori SSD per PS5). Le console Microsoft, inoltre, possono contare su Xbox Game Pass, che offre agli appassionati un catalogo di giochi in costante aumento, e un SSD fa certamente comodo se si vuole provare un po’ di tutto senza preoccuparsi dello spazio libero necessario.

Migliori SSD Xbox Series X|S

Seagate SSD ufficiale

A differenza si PlayStation 5, la coppia di console Microsoft Xbox Series X|S ha dalla sua un modello di SSD ufficiale. Parliamo del Seagate Expansion Card, un SSD che va inserito nel retro delle due console di nuova generazione Xbox nella sua porta proprietaria. Il prodotto è disponibile in due versioni molto differenti, la prima è più recente, ed ha la forma di una memory card da sapore estetico anche abbastanza vintage, mentre la seconda versione è più vicina ad un classico SSD esterno da attaccare alle vostre console tramite un cavo USB.

WD Black P10

Passiamo ora ad un SSD non in partnership con Xbox ma adatto anche a chi non vuole spendere troppo ed è in cerca di un prodotto di grande qualità. A venire in contro a queste esigenze ci pensa il Westren Digital WD Black P10, un SSD funzionale e solido. Disponibile in più versioni, anche una brandizzata Xbox, questo SSD esterno è compatto e resistente. Inoltre, questa unità a stato solido è stata appositamente progettata e realizzata da WD per offrire un’ottima sicurezza e affidabilità ad ogni tipologia di utenti, anche per i videogiocatori che hanno sempre bisogno di maggiore spazio d’archiviazione a loro disposizione.

Sandisk Extreme SSD

Se siete in cerca di un ottimo compromesso tra qualità generale del prodotto e un prezzo abbordabile per tutte le tasche, Sandisk è la marca di SSD che stavate cercando. Il Sandisk Extreme SSD è disponibile con capacità da 500 GB, 1TB, 2TB o 4TB. Questo SSD supporta la Tecnologia nvme che permette di avere prestazioni da ssd con velocità di lettura fino a 1.050 mb/s e velocità di scrittura fino a 1.000 mb/s in un’unità portatile ad alta capacità, perfetta per contenere tutti i dati di cui avete bisogno collegando il tutto velocemente alle vostre console Xbox. Grande caratteristica di questo SSD, inoltre, è la sua unica resistenza alle cadute da massimo due metri e un indice di protezione ip55 contro acqua e polvere.

Crucial CT1000X8

Chiudiamo questa guida all’acquisto dedicata ai migliori SSD per Xbox Series X|S con il Crucial CT1000X8, un prodotto compatto e un più che ottimo primo SSD per chi magari non è in cerca del modello all’ultimo grido. Disponibile anch’esso in più versioni di diversa capienza, questo SSD esterno è di dimensioni più contenute; perfetto per viaggia molto e vuole portare sempre con se i propri giochi. Inoltre, l’SSD in questione è supportato da Micron, uno dei maggiori produttori di archiviazione flash globali.

Come scegliere i migliori SSD per Xbox Series X|S

SSD ufficiali

A differenza della situazione su console Sony, su Xbox Series X|S è possibile acquistare un paio di SSD ufficiali brandizzati Xbox. Si tratta di prodotti in collaborazione con Seagate, una delle migliori marche di SSD, e si possono trovare sia in formato classico; da inserire nella console tramite cavo USB, o nel formato in stile memory card da inserire nel vanno apposito nel retro delle console Microsoft di nuova generazione.

Velocità

Uno degli aspetti più importanti da tenere d’occhio quando ci si approccia ad un SSD è senza dubbio la velocità di lettura. Questo dato vi permette di conoscere se il prodotto che state per acquistare può soddisfare o meno le vostre esigenze. Per avere tra le mani un prodotto più che sufficiente nella velocità può bastare un SSD con velocità non inferiore ai 100 MB/s

Dimensioni

Anche le dimensioni dell’SSD possono essere una caratteristica da non sottovalutare, soprattutto se si tratta di SSD esterni che potete tranquillamente portare in giro e usare i vostri dati di salvataggio o interi giochi in giro per il mondo.