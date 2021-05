Hard disk esterni per PS5 | I migliori di Maggio 2021

Finalmente PlayStation 5 consente di archiviare i giochi next-gen su una memoria d’archiviazione estesa USB. La next-gen di Sony, purtroppo, arrivò al day-one sprovvista di tale funzionalità (consentiva soltanto di archiviare i titoli old-gen). I giochi, che potranno essere soltanto scaricati e avviati nell’unità SSD interna, potranno essere spostati su un hard disk esterno per liberare spazio dalla memoria interna. Per avviarli, quindi, dovrete rispostarli nell’unità SSD interna; una soluzione decisamente più comoda, arriverà non appena la casa produttrice consentirà di espandere la memoria interna della console. Chiarito questo dettaglio, concentriamoci ad analizzare assieme i migliori hard disk esterni per PS5.

Migliori hard disk esterni per PS5

Maxone

Iniziamo con la proposta di Maxone, un hard disk economico da 2,5″ con 500GB d’archiviazione, adatto a chi non vuole espandere troppo la propria memoria. L’interfaccia del dispositivo è una porta USB 3.0, ottima per garantire una buona velocità. Grazie al suo prezzo contenuto, rientra nella nostra guida dedicata ai migliori hard disk esterni per PS5. Contenuto sia nel prezzo che nello spessore, elegante e funzionale.

» Clicca qui per acquistare Maxone su Amazon

TOSHIBA HDTB420EK3AA

Saliamo leggermente di prezzo, ma anche di dimensioni della memoria con TOSHIBA HDTB420EK3AA. Si tratta di un hard disk da 2,5″ con 2TB d’archiviazione. L’interfaccia del dispositivo è una porta USB 3.0, ottima per garantire una buona velocità. Un’offerta decisamente allettante, visto anche il prezzo esiguo a cui è proposto l’hard disk di Toshiba. Perché scegliere l’hard disk di Toshiba? Per il prezzo economico a cui è proposto, nonostante le buone caratteristiche offerte.

» Clicca qui per acquistare TOSHIBA HDTB420EK3AA su Amazon

Seagate Game Drive

Seagate Game Drive è un hard disk da 2,5″ con 2TB d’archiviazione. Le interfacce del dispositivo sono ben due, ovvero una porta USB 3.0 e una USB 2.0. La velocità di lettura, invece, si attesta a 120 Megabyte al secondo. Questa proposta di Seagate, inoltre, è un prodotto marchiato PlayStation, simbolo di un funzionamento più che adatto alla console di casa Sony. Consigliato a chi pretende una lettura rapida dei propri titoli, per non rallentare l’esperienza di gioco.

» Clicca qui per acquistare Seagate Game Drive su Amazon

Seagate Expansion Portable

Seagate Expansion Portable, altra proposta dell’azienda di Cupertino, è un hard disk da 2,5″ con 5TB d’archiviazione, consigliato a chi vuole più spazio a disposizione nella propria unità d’archiviazione esterna. Le interfacce del dispositivo, come per il modello precedente, sono due: una porta USB 3.0 e una USB 2.0; mentre la velocità di lettura corrisponde a 130 Megabyte al secondo. Impossibile non inserirlo tra i migliori hard disk esterni per PS5. Più spazio e una velocità di lettura leggermente maggiore rispetto a Seagate Game Drive, ma ad un prezzo di poco superiore.

» Clicca qui per acquistare Seagate Expansion Portable su Amazon

Western Digital WD My Book

Passiamo, adesso, alla proposta più cicciotta di tutte, ovvero Western Digital WD My Book. Oltre al design accattivante, le dimensioni leggermente più ingombranti rispetto ai modelli sopraelencati, sono giustificate dalla memoria di archiviazione pari a ben 8TB. Con i suoi 5400 giri, inoltre, la velocità di lettura non può che essere elevata (attorno ai 120 Megabyte per secondo). Grazie alla sua memoria, adatta agli utenti che necessitano di una grande quantità di spazio, era impossibile non inserirlo tra i migliori hard disk esterni per PS5. Il marchio Western Digital, da svariati anni, è sinonimo di qualità in ambito di hard disk esterni. Qualora foste alla ricerca di un prodotto che persista nel tempo, WD My Book fa al caso vostro.

» Clicca qui per acquistare Western Digital WD My Book su Amazon

Come scegliere tra i migliori hard disk esterni per PS5

Per scegliere l’hard disk più adatto alle vostre esigenze, dovrete valutare diversi fattori fondamentali, ovvero spazio d’archiviazione, velocità di lettura e interfacce per la connessione.

Spazio di archiviazione

Per quanto riguarda lo spazio d’archiviazione, la scelta è prettamente personale: avete bisogno di tanto o poco spazio? Per capirlo, vi basterà semplicemente fare una semplice analisi del peso dei vostri giochi preferiti. Se, ad esempio, giocate parecchi titoli vasti o graficamente mozzafiato, avrete decisamente bisogno di tanto spazio a vostra disposizione.

Velocità di lettura

La velocità di lettura, invece, determina i tempi di reazione dei titoli old-gen: più è bassa, più andrà a rilento la lettura dei vostri titoli. Per non avere problemi di sorta, attestatevi ad un valore non inferiore ai 100 Megabyte per secondo.

Interfaccia connessione

Se il vostro hard disk sarà dotato di una porta USB 3.0, la velocità di scrittura sarà rapida (fino ad una velocità di 5 Gbps): ciò vi permetterà di passare velocemente i vostri giochi PS5 sulla memoria interna. Pertanto, vi sconsigliamo fortemente di acquistare un hard disk esterno dotato soltanto di una porta USB 2.0.