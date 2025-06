La notizia in un minuto

L'industria videoludica potrebbe essere sul punto di una rivoluzione musicale con Grand Theft Auto 6, che secondo indiscrezioni introdurrà un sistema innovativo per permettere agli artisti di caricare contenuti musicali esclusivi direttamente nel gioco in tempo reale. La notizia arriva da Jermaine Dupri, produttore vincitore di un Grammy, che ha rivelato durante un'intervista di essere stato contattato da Rockstar Games per collaborare a questo progetto rivoluzionario. Dupri ha specificamente menzionato Drake, affermando che il rapper canadese avrà la sua stazione radio personale nel gioco e potrà caricare musica inedita mai sentita prima su altre piattaforme. Questa innovazione rappresenterebbe un salto tecnologico senza precedenti rispetto alle tradizionali colonne sonore pre-registrate, trasformando l'esperienza musicale da una semplice playlist predefinita a un flusso continuo di contenuti esclusivi creati appositamente per il gaming. Mentre piattaforme come Fortnite hanno già sperimentato concerti virtuali, l'approccio di GTA 6 spingerebbe il concetto ancora più avanti, creando un ponte inedito tra mondo discografico e videoludico. Sebbene queste informazioni provengano da fonti non ufficiali e debbano essere considerate con cautela, la credibilità di Dupri nel settore musicale rende le sue dichiarazioni degne di attenzione, in attesa di conferme ufficiali da parte di Rockstar Games.