Quando parliamo di mod, di solito si tende a porre le attenzioni principalmente sull’ecosistema PC, dove questo genere di contenuti sono ormai sdoganati da diversi anni. Ci sono però anche tutta una serie di modder che hanno inziato a modificare pesantemente anche alcuni giochi presenti esclusivamente su Nintendo Switch, regalandoci dei contenuti a dir poco inaspettati. È proprio questo il caso di un modder che ha deciso di aggiungere diversi Kirby all’interno dei recenti remake di Pokémon Diamante e Perla.

L’autore di questo crossover è noto su Twitter come Yisuno, e da ormai qualche mese sta portando avanti un suo progetto molto interessante. Sul suo profilo si può ben vedere come questo modder sia intenzionato a riempire i remake dei giochi Pokémon di quarta generazione con tanti, tantissimi Kirby. La pallina rosa di Nintendo, in effetti, si sposa molto bene col design tondo e colorato dei remake.

In questa mod, tutt’ora in via di sviluppo, Kirby non solo prende il posto dell’avatar dell’allenatore, o allenatrice, ma è anche catturabile come Pokémon in giro per la mappa. Come è ben noto ai fan della pallina rosa di Hal Laboratory, però, ci sono diverse versioni di Kirby, e anche questo spirito mutevole del personaggio è stato perfettamente riportato all’interno della mod. Kirby, infatti, avrà diverse versioni, tutte con attacchi, animazioni, modelli e tipologie differenti.

Alright so this is Kirby's Sand ability in action on my Pokemon BDSP mod.

One of Kirby's best abilities, glad I could add it in with its custom effects and animations. pic.twitter.com/mfyiAytLAN — Yisuno (@TheYisusOne) April 5, 2023

Stando ai video pubblicati dal modder su Twitter, possiamo vedere la qualità delle animazioni tutte diverse e nuove adattare ai modelli dei diversi Kirby. Al momento non sappiamo ancora quando verrà rilasciata questa mod molto particolare per i remake di Pokémon Diamante e Perla; ma il modder ha dichiarato di voler rilasciare il tutto sotto forma di romhack con tanto di assets.

