Recentemente Nvidia ha pubblicato un primo video dimostrativo della Overdrive Mode di Cyberpunk 2077, un lavoro certosino e tecnicamente impressionante. Tuttavia cominciano a diffondersi le prime anteprime sulle performance e non sono affatto incoraggianti, in particolar modo in modalità senza DLSS.

I nostri colleghi di Tom’s Hardware America hanno provato il gioco senza sfruttare il Deep Learning Super Sampling con una RTX 4090 che attualmente è il meglio che si può trovare sul mercato per quanto concerne le schede video. Ebbene, la prova ha dimostrato che Cyberpunk 2077 in Overdrive Mode non va oltre i 16 FPS di media, in poche parole senza DLSS 3.0 è impossibile giocarci con qualsiasi scheda video presente sul mercato.

Ovviamente è giusto chiarire una cosa: la Overdrive Mode è molto di più che di una modalità grafica, visto che sostituisce il ray tracing con un path tracing unificato che rende praticamente il gioco qualcosa di completamente diverso a livello visivo (e senza dubbio il miglior prodotto grafico/videoludico che vedrete su uno schermo oggi). Per spiegarla in maniera semplice: ogni singola fonte di luce è simulata per generare luci, ombre e riflessioni il più possibile realistiche.

Giusto per mettere i puntini sulle i e farvi capire anche questa sia “enorme” la Overdrive Mode, basti considerare che questa modalità richiede 635 ray per pixel, Battlefield V ne richiedeva solamente 39 ray per pixel. Da qua capiamo due cose. La prima sono i passi da giganti fatti in ambito ray tracing e in secondo luogo il perché di una così enorme richiesta hardware. Se volete provare un gioco completamente in path tracing, il nostro consiglio è di testare Portal RTX, almeno da farvi un’idea un po’ più chiara delle possibilità offerte da questa modalità.