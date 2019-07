Monster Hunter World: una nuova espansione è in arrivo?

Un misterioso marchio indirettamente collegato a Monster Hunter World è stato registrato ieri da Capcom: che una nuova espansione sia in arrivo?

In casa Capcom qualcosa si sta muovendo. Nei giorni scorsi il celebre publisher ha infatti registrato un marchio potenzialmente collegato alla saga di Monster Hunter e, in particolare, all’ultimo capitolo Monster Hunter World.

Il marchio, depositato giusto ieri in Europa, riguarda infatti un nuovo progetto non ancora annunciato dal nome Shinsekai: Into the Depths. Dov’è quindi il presunto collegamento con la celebre saga?

Il collegamento tra i due è presto spiegato: Shinsekai in giapponese significa New World. Considerando ora come la nuova espansione di Monster Hunter World, Iceborne, è ambientata in un luogo chiamato The New World sembra quindi chiaro il forte legame tra il titolo e il nuovo marchio.

Secondo alcuni, visto il nome molto simile, potrebbe invece trattarsi di qualcosa di direttamente collegato al misterioso Deep Down, con quest’ultimo che è stato trasformato in una sorta di espansione per Monster Hunter. Ovviamente il tutto potrebbe sembrare decisamente pretenzioso ma, visto il latitare di notizie a riguardo, Deep Down potrebbe essere veramente diventato qualcosa di completamente diverso rispetto alla concezione iniziale del titolo.

Il marchio, infine, non ha purtroppo nessuna descrizione ma è stato depositato per essere utilizzato sia in versione fisica che digitale. A quanto pare, insomma, si tratta di qualcosa di discretamente importante.

Che ne pensate di questa notizia, secondo voi si tratta veramente di una nuova espansione per il celebre Monster Hunter World? Che nuove tematiche vi piacerebbe vedere trattate nel titolo di Capcom nel caso in cui tale indiscrezione si rivelasse fondata? Fateci sapere i vostri pensieri a riguardo direttamente nei commenti!