Mortal Kombat 1 al prezzo più basso di sempre! 39€

Se siete alla ricerca di un ottimo regalo di Natale last minute da confezionare ad una persona con il pallino del gaming, e volete, acquistare un titolo che sia sì recente, ma anche venduto ad un prezzo imperdibile, allora vi suggeriamo di non perdervi questa ottima offerta Amazon che, proprio in occasione del Natale, sta scontando l'edizione PS5 dell'ottimo Mortal Kombat 1, al prezzo più basso di sempre! Parliamo di uno sconto del 47%, che abbassa il prezzo del gioco ad appena 39,90€, con anche la garanzia di riceverlo a casa entro Natale!

Mortal Kombat 1, chi dovrebbe acquistarlo?

Mortal Kombat 1 è un ottimo picchiaduro, che ha in sé il pregio di riuscire ad unire, con un'unica uscita, sia i vecchi e storici fan della serie firmata da Ed Boon, sia i neofiti, che potranno cominciare ad appassionarsi ai violenti combattimenti proposti dal gioco proprio con questo capitolo che, in tal senso, funge anche da reboot narrativo, oltre che da sequel.

Forte di una componente single player a dir poco centrale per l'intera esperienza di gioco, Mortal Kombat 1 è un picchiaduro violento e spettacolare, capace di unire una narrativa da B movie, caciarona e galvanizzante, ad uno spettacolo visivo superbo, che lo rende davvero bellissimo da vedere, oltre ce da giocare. Parliamo, inoltre, di un titolo che è direttamente figlio delle numerose innovazioni e messe a punto operate dal team di sviluppo nel corso degli ultimi 10 anni (e più) e che, per questo, oggi vanta anche una giocabilità alla portata di chi, magari, fino a ieri riteneva la serie decisamente troppo legnosa.

Ricco di attività, e con un roster che, già in questi mesi, si è aggiornato con presenze apprezzatissime e importanti, come Omni Man da Invincible, Mortal Kombat 1 è un titolo decisamente da provare e che, visto il prezzo di oggi, vi suggeriremmo di acquistare senza remore!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi anche alla nostra recensione, qualora siate curiosi di saperne di più, oltre che, ovviamente, alla pagina Amazon del prodotto, così che possiate procedere all'acquisto prima che esso vada esaurito, o che finisca la finestra di tempo utile ad effettuare l'ordine entro Natale.

