Mortal Kombat 11: intro, brutality e fatality di Spawn svelati

Settimana prossima per festeggiare le finali del Mortal Kombat 11 Pro Kompetition Championship 2020, NetherRealm Studios ha dato la possibilità di scaricare e di provare il titolo gratuitamente ed eventualmente acquistarlo ad un prezzo scontato su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Durante l’evento, che ricordiamo essersi tenuto a porte chiuse come è anche successo con tutti gli eventi sportivi, gli sviluppato hanno rilasciato il trailer di lancio dell’ultimo personaggio del Kombat Pack: Spawn.

Il personaggio creato da Todd McFarlane approderà ufficialmente il 24 marzo, ma già i possessori del Kombat Pack potranno iniziare ad usarlo con una settimana di anticipo, precisamente dal 17 marzo. In attesa del suo arrivo i ragazzi di NetherRealm Studios e lo stesso McFarlane hanno pubblicato una serie di video che ci permettono di avere un piccolo assaggio dell’antieroe targato DC. Sul proprio profilo Twitter hanno postato la fatality (già vista nel trailer di lancio) che potete rivedere nella sua bellezza qui sotto.

Oltre alla sanguinosa e fantastica fatality, hanno pubblicato la sua intro ed infine una delle tante brutality disponibili. L’arrivo di Spawn segnerà la fine del season pass che da quando lo hanno lanciato hanno inserito all’interno di Mortal Kombat 11 Shang Tsung, Nightwolf, Terminator T-800, Sindel e il Joker. Non si conosce ancora se gli sviluppatori proporranno un season 2, in attesa di una eventualità vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine.

Cosa ne pensate di questa notizia? Vi sono piaciute le brevi clip? Sperate che NetherRealm Studios rilasci un secondo Kombat Pack? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Ma soprattutto scriveteci chi vorreste dentro visto e considerando che all’interno di Mortal Kombat 11 mancano molti combattenti importanti.