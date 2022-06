Dopo la Summer Game Fest e la conferenza Xbox e Bethesda, gli appassionati del mondo videoludico si sono subito chiesti come mai Nintendo tardasse così tanto nell’annunciare un nuovo Direct. Ebbene, l’attesa è finalmente terminata, con la compagnia nipponica che ha finalmente svelato i propri piani comunicativi per quanto riguarda questo caldo periodo estivo. Purtroppo per tutti coloro che speravano in un evento di grandi proporzioni, però, si tratterà di un Nintendo Direct Mini, ma vediamo nel dettaglio tutte le premesse.

L’annuncio è arrivato qualche istante fa, quando Nintendo ha pubblicato sui propri canali social il post d’annuncio di un nuovo Nintendo Direct Mini. Arriviamo subito ai punti principali della questione. L’evento digitale della compagnia di Kyoto verrà trasmesso domani 28 giugno 2022 sui canali ufficiali Nintendo su YouTube, e la trasmissione partirà alle ore 15:00, orario italiano.

Nintendo ha voluto anticiparci anche alcune delle informazioni fondamentali di questo ormai imminente Nintendo Direct Mini. Partiamo dalla durata, con lo show digitale che durerà all’incirca 25 minuti. Restiamo intorno a una durata molto simile agli appuntamenti che Nintendo dedica a tutti gli annunci indie, ma questa volta ci sarà ben poco di indipendente da quanto viene anticipato. I contenuti di questo Direct Mini, infatti, saranno tutti dedicati agli studi di terze parti che ci mostreranno cos’hanno in serbo per Nintendo Switch da qui ai prossimi mesi.

A new #NintendoDirectMini: Partner Showcase is on the way! Watch on-demand via our YouTube channel beginning Tuesday, June 28 at 6am PT for roughly 25 minutes of info on upcoming third-party #NintendoSwitch games. Subscribe & turn on notifications here: https://t.co/SZA1P3RSHS pic.twitter.com/8hmCJ1p5EX — Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 27, 2022

Questo è tutto quello che sappiamo in via ufficiale per il momento sull’ormai prossimo Nintendo Direct Mini. Non sappiamo se Nintendo dedicherà un secondo appuntamento più corposo anche ai giochi first party o se questo sarà l’unico appuntamento comunicativo della compagnia di questo periodo. Quel che ci auguriamo è di assistere a dei 25 minuti ricchi di novità entusiasmanti da parte degli studi di terze parti. Voi cosa cui aspettate da questo nuovo Direct Mini? C’è qualche annuncio particolare che sperate di vedere?